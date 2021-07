Sessões de Cinema ao Ar Livre no Jardim da Zona Verde no Entroncamento nos dias 9 e 10 de julho

O Jardim Afonso Serrão Lopes (Zona Verde) recebe nos dias 9 e 10 de julho sexta-feira e sábado, pelas 22h00, sessões de cinema ao Ar Livre, integradas na programação cultural em rede VOLver.

Na sexta-feira dia 9 de julho, a sessão é para M/6, “Beatriz e Romeu”, a história de um cavaleiro que se apaixona pela filha do rei, mas a magia dos contos de fadas está em perigo, é preciso enfrentar a magia negra do feiticeiro Chernomor. No final Romeu resgata o grande amor da sua vida, provando que a força do amor verdadeiro é sempre mais poderosa do que qualquer magia negra.

No sábado dia 10 de julho, a sessão é para M/12, “A Ganha Pão”, que conta a história de Parvana uma menina de 11 anos que vive sob o domínio dos talibãs. O pai de é acusado injustamente e preso e segundo as regras dos talibãs, nenhuma mulher pode trabalhar fora de casa e assim a mãe fica sem meios para sustentar os filhos. É assim que Parvana decide tomar uma decisão corajosa, cortar o cabelo, vestir roupas de rapaz e procurar trabalho. A partir daí ela vai descobrir um mundo cheio de injustiças, onde a sobrevivência depende quase exclusivamente da solidariedade.

As entradas para as sessões são gratuitas e os lugares são limitados mediante reserva. Os bilhetes físicos estão disponíveis a partir de 29 de junho na Galeria Municipal (Centro Cultural), de terça-feira a domingo, das 15h00 às 19h00, ou no local 2h30 antes do espetáculo (caso não esgotem anteriormente).

As reservas devem ser feitas a partir do dia 29 de junho pelo email cultura@cm-entroncamento.pt ou através do número 249 720 400 – tecla 6 e ficam sem efeito 30 minutos antes de cada atividade.

As sessões decorrem no jardim e o público irá assistir sentado no relvado e por conseguinte aconselhamos a levar a sua manta ou almofada para assistir ao filme e se acomodar de forma mais confortável.

A programação Cultural em Rede – VOLver que tem como objetivo geral promover a qualificação e valorização do tecido cultural e artístico do Médio Tejo.

Este programa é cofinanciado e está inserido no Programa Operacional Regional do Centro 2020.

