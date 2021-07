Um grande mago da técnica dedutiva na literatura de crime e mistério: John Dickson Carr

Foi o escritor norte-americano mais inglesado do seu tempo. Prolífico como poucos, notabilizou-se com este nome e os de Carter Dickson, Carr Dickson e Roger Fairbairn, foi muito ativo em programas radiofónicos e legou-nos mais de cem romances. Criou detetives amadores, talvez o mais célebre tenha sido o Dr. Gideon Fell, apresentado como um excêntrico lexicógrafo, exatamente dado a conhecer em 1933 neste romance agora publicado pela Livros do Brasil / Porto Editora em 2021, O Enigma da Virgem de Ferro, nele aparece igualmente um ajudante do tipo Dr. Watson, o amigo de Sherlock Holmes, Tad Rampole, veja-se como é apresentado e em que atmosfera o Dr. Fell irá revelar a solução de um conjunto de tenebrosos crimes:

“Enchendo completamente a vasta cadeira de couro com o seu corpanzil, o Dr. Gideon Fell atestava o cachimbo. Ainda não era muito velho, mas fazia, indubitavelmente, parte daquela sala que lembrava uma gravura arrancada de um livro de Dickens. Sob as vigas de carvalho, ligadas nos intervalos por estuque enegrecido pelo fumo, era grande e escura; havia janelas de vidraças facetadas sobre as grandes estantes de livros, e destes evolava-se uma sensação de amizade. Havia um cheiro a carneira empoeirada e a papel velho, como se todos aqueles livros, velhos e majestosos, tivessem dependurado os chapéus altos no cabide e decidido ficar para sempre. Usava lunetas seguras por uma fita larga de seda preta, e os seus olhinhos refugiam sobre elas quando inclinava a cabeça para a frente; ele podia ser terrivelmente combativo ou astutamente risonho, e por vezes as duas coisas ao mesmo tempo”.

Vamos à trama e aos aspetos relevantes da ação. Rampole, que é norte-americano, vai visitar o Dr. Fell perto de Chatterham, no Lincolnshire, no comboio irá conhecer uma jovem por quem se irá apaixonar, irmã de alguém que irá ser assassinado numa atmosfera verdadeiramente gótica, Dickson Carr adorava pintalgar as suas histórias com pormenores esotéricos ou fantásticos, lendas e feitiçaria, execuções medievais e segredos até então invioláveis.

A história da família Starberth prende-se com a Pedra das Bruxas e o tenebroso Quarto do Governador. Rampole pede pormenores da história da prisão de Chatterham, hoje praticamente em ruínas. O Dr. Fell vai contando histórias do passado, evoca fantasmas dessa terra dos pântanos, os Starberth possuíam as terras onde fora construída a prisão, o herdeiro masculino só podia tomar posse deste território indo à prisão, tinha que abrir o cofre do quarto do governador e tirar o que lá estava para ele, o que lá estava era um perfeito enigma. Ora o novo herdeiro era Martin, que iria ser posto à prova, pela meia-noite tinha que subir ao quarto do governador e conhecer o segredo depositado no cofre. Vamos, entretanto, ser apresentados ao advogado da família e ao padre local e o Dr. Fell conta mais pormenores: os proprietários Starberth apareciam com o pescoço partido, falava-se em assassínio. Assim tinha morrido o herdeiro anterior a Martin e antes de morrer conseguira escrever instruções para o filho, muito provavelmente estariam num envelope dentro do cofre. A tragédia precipita-se, Martin deverá passar nessa noite uma hora no Quarto do Governador. Ficam em vigilância o lexicógrafo Dr. Bell, Rampole, o advogado e o padre, o primo Martin vai estranhamente desaparecer, dele mais nada se saberá, antes e depois da tragédia que ocorre à vista de todos, Martin aparecerá inequivocamente assassinado, a polícia entra em ação, enceta-se a investigação. Neste momento o leitor já está preso pela gola, como nos bons romances de dedução a solução do problema anda à volta de detalhes aparentemente inócuos, caso de um relógio com um atraso de dez minutos, de um poço construído no passado e que engolia os enforcados; há os diários de um antepassado de Martin, aparece um documento que é uma charada e que quando decifrado dará a saber onde estava um tesouro constituído por pedras preciosas que o assassino roubou. A descrição do Quarto do Governador, quando começar a investigação policial, é um saboroso texto literário, digno da melhor literatura gótica, mete o tenebroso Pátio dos Condenados, o rosto da Virgem de Ferro, e então entramos no quarto, relativamente grande mas de teto baixo. “Oposto à porta, havia uma janela, naquele momento imersa na sombra, e as plantas invasoras enroscadas nas fortes barras de ferro não deixavam entrar muita luz. Havia poças de água da chuva no chão de pedra irregular, mesmo por debaixo da janela. A dois metros à esquerda da janela, uma porta dava para a varanda, estava aberta de par em par, nos ramos das heras partidos quando a porta fora aberta juncavam agora a entrada. Em tempos, alguém se esforçara por dar àquele quarto uma certa atmosfera de conforto. Havia um lambril de nogueira que forrava as paredes de pedra, mas, agora, ia apodrecendo aos poucos, deixando ver enormes buracos. Numa parede, à esquerda, entre um armário enorme e uma estante pejada de volumes encadernados em carneira desbotada, havia uma lareira de pedra, com um par de candelabros vazios sobre a prateleira. À frente, estava uma cadeira de braços que tresandava a mofo”. Segue-se a descrição do que existe ao centro do quarto, descobre-se que o cofre estava vazio, tudo parece ensarilhado, como foi possível assassinar o herdeiro, quando toda a gente à distância olhava para o que se passava no quarto, ninguém tem uma resposta plausível. Muito ao gosto de Dickson Carr, entramos na vida de um casal amoroso, Rampole e Dorothy Starberth. Os inquiridores tentam sacar pormenores tanto de Dorothy como do advogado e do padre, nada de substancial se obtém, e aquele primo Herbert, tão amigo de Martin, nunca mais apareceu. Estes advogados amadores não desfalecem, voltarão ao local do crime, o Dr. Fell vai tomando nota de pormenores que tinham escapado às autoridades policiais e que para ele ganham uma poderosa força dedutiva. Lá conseguem descobrir o enigma de um texto deixado pelo anterior herdeiro, é a vez de descer ao poço, aí se encontra o corpo de Herbert. Tudo, entretanto, se precipita, vão chegar visitantes, como é do timbre de um bom romance de crime e mistério o Dr. Fell convoca uma reunião e dado a sua versão do assassinato, o presumível assassino contesta terem-lhe sido apresentadas provas irrefutáveis, é convidado a ficar numa sala fechado e a escrever a sua confissão, constitui uma das peças mais memoráveis do romance, à socapa o Dr. Fell deixara-lhe um revólver com uma bala, fazia parte do tempo o assassino assim se despedir da vida, no entanto não é assim que termina o romance:

“Não se suicidou. Quando abriram a porta do gabinete, o homem estava tomado de um tremor violento, com a pistola a meia distância da testa, sem coragem para premir o gatilho”.

John Dickson Carr

Poderá não ser uma obra-prima consumada mas que é um magnífico romance dos tempos doirados da literatura de crime e mistério, é inegável, presta-se a um regalo de leitura, afinal faz parte de um clássico possuir uma força e uma luminosidade que atravessa as rugas do tempo.

Mário Beja Santos

