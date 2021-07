A história da fundação de Portugal em modo divertidíssimo

A peça Portugal Medieval é Bestial! Vai à história da fundação e da expansão de Portugal buscar inspiração para nos lembrar que no teatro há espaço para muitas artes e que arte de divertir o público, é uma arte maior.

Os alunos do 3.º ano do Curso de Interpretação da EPI – Escola Profissional de Imagem, decidiram fazer do seu estágio espaço para criar e interpretar uma peça de teatro que leva o público ao princípio da construção da nação. O Centro Cultural do Cartaxo ofereceu o palco do Grande Auditório José Saramago, para que a peça pudesse ser apresentada ao público.

Tiago da Cruz, aluno que assina a dramaturgia e encenação de Portugal Medieval é Bestial, escolheu mostrar a história da fundação e expansão de Portugal, de modo divertido. A Música e a dança assumem papel principal na peça. As alunas e alunos Carolina Chinopa, Gonçalo Farelo, Lara Canteiro, Marisa Lopes, Neuza Antunes, Rafaela Lopes e Raquel Neves, contam e interpretam a história medieval do nosso país, com a graça e irreverência, assumem personagens e protagonizam lutas.

Neste sábado, 10 de julho, às 17h00, vá até ao Centro Cultural do Cartaxo. Aceite a oferta destas alunas e alunos que decidiram colocar a sua inspiração e as suas aprendizagens, ao serviço do público. A entrada é gratuita e a diversão é garantida.

M/6

Entrada gratuita (é necessário ser portador(a) de bilhete)

Horário da bilheteira

Quarta a sábado – 15h00 às 20h00

Localização e contactos

Centro Cultural Município do Cartaxo

Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo

Tel. 243 701 600

ccultural@cm-cartaxo.pt

No âmbito da pandemia da doença Covid-19, o Centro Cultural do Cartaxo recebe o público cumprindo regras e medidas de segurança de acordo com o seu Plano de Contingência. Consulte-o no site da Câmara Municipal do Cartaxo

https://bit.ly/309gOJR

