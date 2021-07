Alcatroar a rua da Escola na Ponte de Celeiro? Não havia necessidade…

Na última Assembleia Municipal de Santarém foi apresentada uma recomendação à Câmara para ser alcatroada a Rua da Escola da Ponte do Celeiro, na freguesia de Almoster. Trata-se de cumprir uma promessa com pelo menos 12 anos, sempre reiterada nos programas com que os eleitos do PSD venceram as eleições para a Junta e para Câmara.

Só que esta recomendação era proposta pelo Bloco de Esquerda que respondeu ao pedido dos moradores. A recomendação é aliás assinada por todos os moradores da rua, aliás, todos menos um. Na verdade, só o presidente da Junta de Freguesia que mora nessa mesma rua, não assinou a recomendação.

João Neves, presidente da Junta de Freguesia de Almoster, ainda tentou que o Bloco retirasse a recomendação, alegando que agora é que ia alcatroar a rua. Pois, não havia necessidade…

O Bloco manteve a proposta de recomendação que foi aprovada, contra a vontade do presidente da junta e líder da bancada do PSD, por 14 votos a favor, 9 abstenções e 5 votos contra.

Depois dos moradores e vizinhos, são agora os colegas deputados municipais do PSD que já não acreditam no seu líder de bancada… Onde é que isto ainda vai parar!

Recomendação



“Alcatroamento da Rua da Escola em Ponte do Celeiro”



O Bloco de Esquerda foi contatado por moradores desta rua da Ponte do Celeiro, Freguesia de Almoster, pedindo apoio para a resolução de um problema que se arrasta.

Reforçando a sua vontade elaboraram um abaixo-assinado.

Referem os moradores, seus amigos e familiares utilizadores da rua: “estamos há doze anos à

espera que se cumpra a promessa exarada nos documentos do PSD, nas eleições de 2009, 2013 e

2017” e juntam os programas eleitorais referidos. Um desses programas, o de 2009 tem

inclusivamente as assinaturas dos presidentes Moita Flores e João Neves.

Os abaixo-assinados afirmam: “não queremos que a zona norte da Ponte do Celeiro, continue

excluída do Concelho de Santarém, como tem estado até hoje”. E acrescentam: “pagamos impostos,

exatamente como todos os munícipes”.

O abaixo-assinado contém 18 assinaturas que deve corresponder à quase totalidade dos seus

moradores e familiares. É, pois, uma justa reivindicação que urge ser atendida!

Assim, a Assembleia Municipal de Santarém, decide recomendar à Câmara Municipal que se

cumpra a promessa eleitoral, reiterada desde há 12 anos, da força que ganhou as eleições para os

executivos do concelho e da freguesia: alcatroar a Rua da Escola em Ponte do Celeiro.

A rua deve ficar alcatroada antes do próximo outono!

Anexam-se abaixo-assinado e programas eleitorais do PSD de 2009, 2013 e 2017 à freguesia de

Almoster.



Santarém, 30 de junho de 2021,

O deputado municipal pelo BE,

Vítor Franco

