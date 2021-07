Conservatório de Santarém apresenta “Vagabundos” no Centro Cultural do Cartaxo

O Conservatório de Música de Santarém vem ao Centro Cultural do Cartaxo apresentar o espetáculo que assinala o final de ano letivo.

No dia 11 de julho, domingo, às 19h00, o palco do Grande Auditório José Saramago vai acolher o espetáculo com direção artística e coreografia de Juan Maria Seller, e com direção musical de Sílvia Mendonça.

A canção (das lied) que o Franz Schubert compôs em 1817, para voz e piano, a partir do poema de Matthias Claudius, vai dar corpo ao espetáculo de dança e música – Vagabundos.

O espetáculo é uma oportunidade para conhecer o trabalho desenvolvido no Conservatório de Música de Santarém e de descobrir o olhar artístico que alunos e professores dedicam à revisitação de uma das mais famosas Lied, composta por um dos maiores compositores do Séc. XIX, que marcou a transição do estilo clássico para o estilo romântico.

M/6

Entrada gratuita (é necessário ser portador(a) de bilhete)

Horário da bilheteira

Quarta a sábado – 15h00 às 20h00

Localização e contactos

Centro Cultural Município do Cartaxo

Rua 5 de Outubro, 2070-059 Cartaxo

Tel. 243 701 600

ccultural@cm-cartaxo.pt

No âmbito da pandemia da doença Covid-19, o Centro Cultural do Cartaxo recebe o público cumprindo regras e medidas de segurança de acordo com o seu Plano de Contingência. Consulte-o no site da Câmara Municipal do Cartaxo

https://bit.ly/309gOJR

