Inscrições Abertas para as Férias Municipais de Verão 2021 no Entroncamento

O Município do Entroncamento, através da Unidade de Desporto e Juventude dinamiza mais uma edição das Férias Municipais de Verão, que irão decorrer entre 12 e 30 de julho, com atividades desportivas, culturais e de lazer, dirigidas aos alunos do 1º e 2º ciclo do Ensino Básico.

As Férias Municipais têm como objetivo promover a atividade desportiva e a inserção dos alunos na comunidade, favorecer o enriquecimento cultural e cívico dos alunos, desenvolver o trabalho e o sentido de grupo, reforçar as relações interpessoais, estimular situações motoras diversificadas e criativas, proporcionar a atividade livre e espontânea e acima de tudo proporcionar uma interligação mais próxima com os seus jovens.

A atividade é organizada pelo Município do Entroncamento e a sua realização segue todas as recomendações do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., com o apoio da Direção Geral de Saúde, visando a minimização do risco de propagação da COVID-19.

Esta nova realidade exige uma adaptação e um conjunto de normas e cuidados a ter por parte de todos, nomeadamente o uso de máscara nos locais fechados (exceto durante a prática desportiva e em crianças menores que 10 anos), desinfeção das mãos e o cumprimento das regras de etiqueta respiratória.

As inscrições são limitadas a 60 crianças por semana e são efetuadas presencialmente na receção do Pavilhão Desportivo ou online em: https://forms.gle/9dsfiqbyNV87j7g38

O pagamento pode ser feito presencialmente ou mediante transferência bancária, após a confirmação da inscrição pelos serviços.

Para mais informações contacte o serviço de Desporto através do telefone: 249 241 315 através do email: desporto@cm-entroncamento.pt.

Semanas de atividades:

1ª Semana – 12 a 16 julho

2ª Semana – 19 a 23 de julho

3ª Semana – 26 a 30 julho

