Município de Azambuja disponibiliza acesso gratuito à internet em vários espaços públicos do concelho

O Município de Azambuja disponibiliza, em vários espaços públicos, duas redes de acesso à internet Wi-Fi gratuito. Este serviço prestado pela autarquia decorre de duas candidaturas aprovadas com apoio financeiro comunitário, uma delas ao projeto “WiFi4EU”, que é cofinanciado pela Agência de Execução para a Inovação e as Redes da União Europeia (INEA), e outra candidatura ao projeto “Wi-Fi Centro Histórico”, cofinanciado pelo Turismo de Portugal.

Estas iniciativas surgem no âmbito do projeto da União Europeia de criar um mercado único digital, em todos os países e cidades que dela fazem parte, criando uma ligação à internet nos espaços públicos acessíveis a todos os cidadãos, independentemente de onde vivem e dos seus recursos económicos.

Ambos os projetos têm o objetivo de promover o acesso sem fios e gratuito à internet em espaços e edifícios públicos, como parques, praças, bibliotecas, museus, entre outros. Pretende-se aumentar e melhorar o acesso aos conteúdos informativos, bem como maximizar a visibilidade de diversos locais turísticos do município e dar mais vida aos espaços públicos.

Azambuja foi um dos primeiros 2800 municípios de toda a Europa aprovados na candidatura “WiFi4EU”, financiada pela União Europeia. A autarquia foi contemplada com um vale de 15 mil euros, investidos na instalação dos equipamentos desta nova rede em três sedes de freguesia. Em Alcoentre, está no Mercado Diário; em Manique do Intendente, estão cobertas a Praça dos Imperadores e o jardim do Palácio de Pina Manique; e, em Aveiras de Cima, o wi-fi gratuito cobre a área da Casa do Povo e do jardim do coreto, bem como o Largo da República.

Por sua vez, o projeto “WiFi no Centro Histórico de Azambuja”, com o orçamento total de 61 mil euros, dos quais 45 mil são financiados pelo Turismo de Portugal, está inserido no programa “smart cities” – conceito de cidade inteligente. A cobertura da rede no Centro Histórico de Azambuja passa pela artéria principal da vila desde a área envolvente ao Campo da Feira e ao Pavilhão Desportivo Municipal, abrangendo as instalações do Páteo Valverde, a zona do Largo do Rossio, a Biblioteca Municipal, o edifício do Posto de Turismo, o Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos e, ainda, a Praça do Município.

> Manual de acesso

Com estas iniciativas, o Município de Azambuja procura enquadrar-se no conceito de “smart city”, um rótulo inicialmente associado a grandes cidades, mas que hoje, muitos municípios podem alcançar, ao melhorar a prestação de serviços através das novas tecnologias, promovendo a igualdade e procurando um equilíbrio entre competitividade e sustentabilidade.

