Programa de Artes ao Vivo “Artéria” – Música e desenho digital em Manique do Intendente, Concerto “Fado meets Rock” em Azambuja

O Município de Azambuja está a dinamizar um programa intitulado “Artéria – Artes ao Vivo”, que irá decorrer até 16 de outubro, em todo o Concelho de Azambuja.

O programa teve a sua estreia com dois espetáculos de teatro, nos dias 2 e 4 de julho, em Alcoentre e Azambuja, e continua até outubro, com atividades todos os fins-de-semana.

Já no próximo dia 9, sexta-feira, pelas 21h30, junto ao Palácio de Pina Manique em Manique do Intendente, poder-se-á assistir a uma demonstração do projeto Raia. O espetáculo, intitulado “Planeta Campaniça”, combina duas artes, a música e o desenho digital.

Raia é o projeto-síntese de António Bexiga, que percorre as sonoridades da viola campaniça, nas suas fronteiras acústica e elétrica, analógica e digital, tradicional e experimental, ensaiada e instantânea, em diálogo com outras artes, neste caso particular com o desenho digital.

No próximo sábado, dia 10 de julho, subirá ao palco, no Jardim Urbano Dr. Joaquim A. Ramos, em Azambuja, uma proposta de talentos do concelho. Trata-se do espetáculo “Fado meets Rock”, com a atuação da Banda do Centro Cultural Azambujense e dos seus convidados – os cantores Maria Rei, Lara Pinto e Francisco Rei, e o guitarrista Luís Grácio. O concerto está marcado para as 21h30.

Os espetáculos “Artéria – Artes ao Vivo” cumprirão todas as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde.

Não se efetuam reservas para estes eventos e o público ocupará os lugares disponíveis, por ordem de chegada, segundo a indicação dos assistentes de apoio. O recinto dos concertos estará delimitado, haverá circuitos de entrada e de saída bem como dispensadores de desinfetante. O Município de Azambuja reforça o apelo ao uso de máscara e ao cumprimento da sinalética e de todas as orientações.

“Artéria – Artes ao Vivo” é uma iniciativa com o objetivo de promover as artes, em espaços abertos, por todo o concelho, através de uma programação diversificada, onde terá lugar a música, o teatro, a dança, o cinema, a literatura e, ainda, a arte urbana. Consiste na abertura de um novo espaço cultural, uma nova artéria, transportando e respondendo a novos anseios, procurando formar potenciais artistas e técnicos de arte, conversando e moldando novos projetos com talentos vários, promovendo, assim, uma nova era cultural para o Concelho de Azambuja.

