Abrantes – Desmantelada rede de tráfico de estupefacientes

Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Abrantes, no dia 6 de julho, detiveram cinco homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 33 e 45 anos por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Abrantes e Ponte de Sor.

No âmbito de uma investigação que decorria há dois anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, foi possível apurar que a rede de tráfico atuava na região centro, essencialmente nos concelhos de Abrantes e Ponte de Sor. No decorrer das diligências de investigação deram cumprimento a seis mandados de detenção e 26 mandados de busca (nove domiciliárias, 16 em veículos e uma em armazém) que culminaram no desmantelamento desta rede. Foram apreendidos19 veículos; um ciclomotor; 54 doses cocaína; 45 doses de cannabis; sete doses de heroína; 14 telemóveis; um computador; duas televisões; 19 peças de ouro; uma arma branca; três armas de ar comprimido; uma besta; diverso material relacionado com a prática do tráfico de estupefacientes; diverso material mobiliário de requinte.

Um dos detidos foi presente, no dia 7 de julho, no Tribunal Judicial de Santarém, e os restantes detidos foram presentes no mesmo tribunal, ontem, dia 8 de julho, para lhes serem aplicadas as medidas de coação.

A ação contou com o apoio da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) e do Destacamento de Intervenção ambos do Comando Territorial de Santarém e o reforço do Comando Territorial de Portalegre e da Unidade de Intervenção.

