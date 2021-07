Alunos de Alcanena vencem final nacional do concurso “Isto é uma Ideia”

No âmbito do projeto “Pense Indústria i4.0”, a equipa New Gen Revolution, da Escola Secundária de Alcanena, apoiada pelo CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, venceu, no dia 16 de junho, o concurso nacional “Isto é uma ideia”, com o seu dispensador de sumos inovador.

O concurso “Isto é uma ideia”, de âmbito nacional, e inserido no projeto Pense Indústria i4.0, visa estimular os jovens para a apresentação de novas ideias, com soluções inteligentes e exequíveis baseadas em IoT (Internet of Things).

Os jovens são desafiados a conceber uma nova solução, com conexão via internet, que torne o dia-a-dia mais “smart” e simples e que, preferencialmente, também contribua para a sustentabilidade.

Foi o que conseguiram os estudantes do 12.º B da Escola Secundária de Alcanena que, numa atividade de recolha de lixo, no âmbito da disciplina de Biologia, se deparam com uma grande quantidade de lixo nas bermas das estradas, nomeadamente, garrafas de plástico e tetrapak.

Ficaram sensibilizados com esta questão e logo lhes surgiu a ideia de criar um dispensador de sumos, que possibilitasse à população ajudar o planeta e, simultaneamente, adquirir sumos a preços mais acessíveis, utilizando a sua própria garrafa.

Durante o desenvolvimento do projeto, os estudantes envolveram a comunidade e, ao questionarem a população, perceberam que, de um modo geral, as pessoas ficavam um pouco reticentes em relação ao dispensador, uma vez que, ao usar sempre a mesma garrafa, poderia alterar a composição química do sumo devido ao desenvolvimento de micro-organismos.

A inovação neste dispensador é a solução para este problema colocado pela população. Tendo em conta o controlo de qualidade, seria introduzido no dispensador uma lâmpada com radiação ultravioleta no comprimento de onda dos 254nm, que garantisse a destruição de todos os micro-organismos que pudessem estar presentes na garrafa a ser reutilizada, em apenas 16 segundos.

Uma vez que este dispensador estaria em contacto direto com alimentos (bebidas) para consumo humano, seria incorporado um sistema de refrigeração e isolamento que permitiria que o sumo tivesse um prazo de validade alargado e estivesse em perfeitas condições de ser vendido e consumido.

De modo a desenvolver a parte informática do projeto, os alunos tiveram formação em Arduíno, onde adquiriram conhecimentos que permitiram programar um sensor de proximidade que iniciaria o processo de desinfeção da garrafa e, posteriormente, o processo de enchimento da garrafa, com sumo escolhido pelo cliente.

A “internet das coisas” no projeto estaria presente num sensor que seria colocado dentro do dispensador. Esse sensor seria programado para informar a empresa fornecedora do sumo quando a quantidade de sumo dentro do dispensador chegasse a um certo nível, em que seria necessário reabastecê-lo. Esta informação seria comunicada à empresa fornecedora através de uma aplicação ligada à internet.

Em conjunto com a turma de Economia, os alunos estimaram que, com a adesão da população à utilização deste dispensador, no final de 3 anos, seriam poupados um total de 4 326 816 garrafas de plástico ou tetrapak, só no concelho de Alcanena e concelhos vizinhos, com um impacto muito significativo no ambiente.

