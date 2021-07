Conheça os 6 restaurantes do distrito de Santarém finalistas das 7 Maravilhas de Portugal

Já são conhecidos os finalistas das 7 Maravilhas da Nova Gastronomia de Portugal. As 140 Iguarias Finalistas Regionais foram apresentadas ontem, 8 de julho, por Sónia Araújo e José Carlos Malato, a partir da Maia, numa emissão da RTP1.

A partir de 12 de julho terão lugar as respetivas eliminatórias regionais num total de 14 programas transmitidos em direto no daytime da RTP, a partir de várias regiões do país, onde serão apurados 7 candidatos por categoria, num total de 49 pré-finalistas. Também a partir desta data estará à venda, em banca com o Jornal Público e nos Postos de Abastecimento Cepsa, o Guia Oficial das 7 Maravilhas da Nova Gastronomia® para nos levar à descoberta dos novos sabores de Portugal.

A 1ª edição é sobre as 140 iguarias de 140 chefs, que participam no concurso, com 140 harmonizações de vinho, que vão surpreender e deliciar.

Depois da Organização das 7 Maravilhas de Portugal® ter recebido a sugestão de 1147 candidaturas dedicadas à Nova gastronomia, o Painel de Especialistas composto por 140 elementos de todos os 18 distritos e 2 regiões autónomas, teve a função de efetuar a primeira seleção dos estabelecimentos, reduzindo a lista para 7 restaurantes e chefes candidatos, um por distrito e regiões autónomas em cada uma das 7 categorias.

Do distrito de Santarém foram apurados:

na categoria Petiscos – Pezinhos de Leitão de coentrada, do restaurante Cisco, em Almeirim, por Alexandre Albergaria Dinis;

na categoria Carne – Bode Capado no Forno, do restaurante Ó Balcão, em Santarém, de Rodrigo Castelo;

na categoria Peixes e mariscos – Bacalhau à papa-Figos, do restaurante Papa-Figos, em Torres Novas, de André pinto Alves;

na categoria Cozinha Molecular – Fataça na Telha, do restaurante Blackfrog, em Santarém, de Cláudio Correia;

na categoria Doçaria – Monte Abrantino, da Casa Chef Victor Felisberto, em Abrantes;

na categoria Vegan – Salada da Terra, do restaurante Eva.Pecadonatural, em Santarém, de João Pedro Vieira;

na categoria Vegetariano – Salada da Lezíria, do restaurante Eva.Pecadonatural, em Santarém, de João Pedro Vieira.

Os candidatos estão organizados a partir de 7 Categorias, que expressam as várias opções de iguarias da Nova Gastronomia, tendo em conta não só a tradição que temos em Portugal, mas colocando igualmente nos pratos da balança, novas opções gastronómicas, que traduzem as escolhas de segmentos da população cada vez mais alargados e onde se afirma uma preocupação cada vez mais notória com a saúde pública e com a sustentabilidade alimentar. Entendendo-se por iguarias a comida requintada e saborosa, por extensão, qualquer comida bem confecionada.



As categorias a concurso são: Petiscos, Vegetariana, Vegana, Peixe e Marisco, Carne, Cozinha Molecular e Doçaria.

“10 Anos depois da emblemática eleição das 7 Maravilhas da Gastronomia onde honrámos a tradição do nosso receituário, Portugal mudou, e fez evoluir a sua Gastronomia baseada na nossa tradição culinária e na riqueza e frescura dos produtos dos nossos territórios.” explicou Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas®.

A organização das 7 Maravilhas de Portugal reforça junto dos portugueses a importância de se experimentar Portugal como o “Melhor País do Mundo para Comer”, quer pelos restaurantes, quer pelas cozinheiras e cozinheiros

criativos, quer pela qualidade da nossa produção.

