Exposição “O Som da Pintura” inaugurada sábado na Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça

A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça inaugura no sábado a mostra “O Som da Pintura”, onde há um ‘diálogo’ entre uma tela de Bartolomeo Bettera e instrumentos do espólio do Museu Nacional da Música.

De acordo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), em comunicado, a exposição “O Som da Partitura” faz “uma reflexão sobre o protagonismo dos instrumentos musicais na obra de arte, em redor da tela de Bartolomeo Bettera”.

A mostra, de entrada gratuita e inserida no Festival Entre Quintas, conta na inauguração com um “momento musical barroco”, com peças de Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti e Carlos Seixas, interpretadas pelo violoncelista Nuno Cardoso e a violinista Lígia Vareiro.

A mostra pode ser visitada até 15 de agosto.

Em redor da tela de Bartolomeo Bettera (1639 – 1699), uma reflexão sobre o protagonismo dos instrumentos musicais na obra de arte. Retratados sempre em relação aos executantes, estes objetos vão revestir-se de imponderáveis solenidade e poder simbólico no norte de Itália em meados do século XVII; a partir daí, a evolução será rápida, cavalgando já a onda barroca, juntando uma forte consciência decorativa aos seus valores sinestésicos e evocativos.

Disto mesmo nos fala o quadro em exposição, em diálogo com seis instrumentos históricos, pertencentes ao espólio do Museu Nacional da Música: diante dos nossos olhos maravilhados, tal como se apresentaram defronte ao artista, um alaúde, um chitarrone, um violino e um violoncelo, uma charamela e uma viola barroca, extrapolam a bidimensionalidade pictórica e permitem-nos dar um salto no tempo.

Na casa que pertenceu ao melómano José Relvas – que nutria, porém, grandes dúvidas acerca do intrínseco valor artístico dos instrumentos musicais – tal reflexão ganha nova acuidade.

Assinada e inscrita – «Bartolomeo Bettera / f(ecit) in Bergamo» – a única tela do mestre bergamasco documentada em Portugal, propriedade da Fundação Gaudium Magnum – Maria e João Cortez de Lobão, poderá ser visitada na Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça até 15 de agosto.

Esta iniciativa, inserida no âmbito do Festival Entre Quintas, vai contar na sua inauguração com um momento musical barroco, com peças de Antonio Vivaldi (1678-1741), Domenico Scarlatti (1685-1757) e Carlos Seixas (1704-1742) interpretadas por Nuno Cardoso, violoncelo e Lígia Vareiro, violino.

O SOM DA PINTURA

Inauguração: sábado, 10 de julho de 2021, 17h00 de 10 de julho a 15 de agosto 2021

Horário: de terça-feira a domingo 10h00 – 12h30 e 14h00 – 17h30

ENTRADA LIVRE

Curadoria: Graça Mendes Pinto Ludovice, Diretora do Museu Nacional da Música, e Nuno Prates, Conservador da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça

