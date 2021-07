FERSANT Digital regressa em setembro para promover negócios das empresas da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém vai voltar a dinamizar a FERSANT Digital, certame multissetorial virtual que tem como objetivo promover o tecido económico da região. A iniciativa é um impulso da associação às suas empresas associadas, com o objetivo de mitigar os efeitos da crise pandémica.

Um dos objetivos da NERSANT é a promoção da competitividade do tecido empresarial da região, pelo que a dinamização de certames digitais na sua plataforma de negócios Compro no Ribatejo tem sido uma constante desde o início da pandemia.

A impossibilidade de realizar presencialmente, em 2020, a FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, certame empresarial com mais de 30 anos na região, levou a associação a transpor para a esfera digital esta feira, cuja primeira edição online se realizou o ano passado. Este ano, a associação realizou a segunda edição virtual do certame para as empresas expositoras na edição presencial do evento, que aconteceu em junho, em Santarém, calendarizando para setembro a terceira edição virtual da FERSANT, onde pretende promover de forma abrangente o tecido económico regional. A realização desta 3.ª edição online da feira prende-se com a necessidade das empresas da região consolidarem a sua presença no online, em especial face ao contexto da pandemia, que continua a disseminar-se pelo território.

A 3.ª edição da FERSANT Digital acontece, desta forma, entre 1 e 30 de setembro, na plataforma Compro de Negócios, onde a NERSANT espera uma participação alargada das suas empresas associadas e de outras empresas da região que se pretendam juntar à mostra empresarial. A feira, de acesso livre para todos os visitantes, possibilita a cada um dos expositores apresentar a empresa, bem como colocar diversos produtos e serviços na área do seu catálogo. A plataforma permite ainda que os visitantes entrem em contacto direto com as empresas em exposição, sem qualquer intervenção ou mediação da NERSANT.

A participação na FERSANT Digital é, uma vez mais, um serviço prestado pela associação às suas empresas associadas: os sócios da NERSANT com quotização regularizada podem participar no certame com condições especiais.

O objetivo da FERSANT Digital passa por ser um espaço de negócios virtual de excelência, onde é possível conhecer a oferta empresarial regional, mas também efetuar trocas comerciais. O evento é multissetorial e tem já inscrições abertas em https://compronoribatejo.pt/feiras/.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...