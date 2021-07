Festival Entre Quintas está de volta este fim de semana com grandes concertos e excelentes vinhos

O programa do Festival Entre Quintas prossegue este fim de semana, com mais uma série de grandes concertos. Esta sexta-feira, pelas 21h00, na Casa Cadaval, com uma Viagem aos sons do violino e do violoncelo, com Lilia Donkova, ao violino e Filipe Quaresma ao violoncelo.

Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras na abertura do Festival Entre Quintas 2021

Sábado, também às 21h00, a Quinta do Casal Branco, é palco do concerto Viva Mozart, com Iddo Bar-Shai ao piano, e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, sob a direção do Maestro Nikolay Lalov.

Domingo, às 11h00, a Quinta do Casal Branco vai acolher um Concerto para toda a Família, pela Orquestra Juvenil de Cascais, sob a direção do Maestro Miguel Fialho.

Ainda no domingo pelas 18h00, a Quinta do casal Branco será palco do concerto O Piano no seu Espelendor, com o pianista Iddo Bar-Shai.

A 2ª edição do Festival Entre Quintas, iniciativa solidária de apoio à Cultura nacional, iniciou-se no dia 2 de julho, nos jardins históricos da Quinta do Casal Branco, Almeirim, evento que contou com a presença de diversas individualidades institucionais, figuras públicas e público que, de acordo com as medidas decorrentes da resolução do Conselho de Ministros de 1 de julho, se deslocou para apoiar esta causa que, na sua primeira noite, angariou cerca de €23,000 (total bilheteira e patrocínios), valor que reverte para a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras.

José Lobo de Vasconcelos, maestro Nikolay Lalov e Condessa de Schönborn-Wiesentheid



Sob direção do maestro Nikolay Lalov, foram interpretadas as suites ‘Música para os Reais Fogos de Artifício’ e a segunda suite de ‘Música Aquática’, duas das mais emblemáticas obras do compositor alemão G. Fr. Händel.

Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes



Na presença da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, as equipas de enologia da Quinta do Casal Branco e da Casa Cadaval precederam o espetáculo musical com a apresentação do vinho ‘Festival Entre Quintas Branco 2020’, uma coprodução comemorativa de edição limitada e numerada de 400 garrafas, exclusivamente engarrafadas em unidades magnum.

Rótulo da edição especial do vinho “Festival Entre Quintas Branco 2020”

Contrarrótulo da edição especial do vinho “Festival Entre Quintas Branco 2020”



Entre as presenças institucionais, estiveram também o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro; Presidente da Câmara Municipal de Santarém; Ricardo Gonçalves; Presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão; Presidente da CVR Tejo, Luís de Castro; Vice-Presidente do IVV, Albano Homem de Melo; Presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa; Presidente da Cork Supply Group, Jochen Michalski e o Chairman da Jaguar-Automóveis, Paulo Pimenta.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...