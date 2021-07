Praia Fluvial do Sorraia abre oficialmente na sexta-feira

A Câmara Municipal de Coruche vai declarar oficialmente aberta a Praia Fluvial do Sorraia no próximo dia 9 de julho às 10 horas.

Com uma extensão total de areal de 1771,04 m2, dos quais 420 m2 são dedicados a campos de jogos e 181,12 m2 à zona de chapéus-de-sol, a praia, situada na margem direita do rio, junto ao Parque do Sorraia, em Coruche, apresenta capacidade potencial de ocupação para 230 pessoas, de forma a cumprir orientações da DGS.

Segundo a Câmara de Coruche, o projeto, devidamente licenciado pelas entidades competentes, cumpre todos os requisitos no que respeita à gestão de praias, à qualidade das águas balneares e à assistência a banhistas. As análises à água do rio Sorraia, concluídas no passado dia 11 de junho, resultaram em apreciação positiva com base nos parâmetros microbiológicos analisados.



Em 2021 foram identificadas em Portugal 643 águas balneares qualificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entre as quais a Praia Fluvial do Sorraia. No atual contexto de pandemia definiram-se procedimentos a considerar na utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a estratégia adotada no controlo da pandemia e proporcionar a todos uma experiência balnear segura.

Segundo a nota da autarquia, “uma vez determinada a capacidade potencial de ocupação, assim como certificada a segurança dos utentes e a salvaguarda da saúde pública, concluiu-se que a Praia Fluvial do Sorraia garante o cumprimento de todas as regras aplicáveis, nomeadamente de distanciamento sanitário (de 1,5 a 2 metros)”.

O período de época balnear, a ocupação, a lotação e a utilização das praias estão condicionados às normas legais e regulamentares aprovadas pelas entidades competentes. A necessidade de não colocar em risco a estratégia adotada no controlo e evolução da COVID-19 e o regime excecional aplicável à ocupação e utilização das praias na época balnear de 2021 estão previstos no Decreto-Lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio. Nesse sentido, foi elaborado um manual com as linhas orientadoras para implementação do regime excecional e temporário de ocupação e utilização das praias.

A APA assume o papel da assistência aos banhistas e oferece um útil serviço de informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares.

Através da aplicação “Info Praia” pode definir praias favoritas e consultar galardões atribuídos ou equipamentos existentes, bem como receber

notificações de informação atualizada. Além disso, a aplicação é o canal oficial para comunicação da ocupação das praias, pelo que, antes de ir à praia, aconselha-se a verificação de afluência, devendo dar-se preferência às praias que têm nível de ocupação mais baixo, assinaladas a verde, bem como a praias vigiadas e com controlo da qualidade, como é o caso da Praia Fluvial do Sorraia. A época balnear encerra no dia 15 de setembro.





Antes de ir à praia

Consulte na app “Info Praia” o nível de ocupação e afluência das praias, preferindo aquelas assinaladas a

verde, bem como praias vigiadas e com controlo da qualidade. Quando o nível de ocupação for elevado

considere escolher outra praia, já que poderá ser difícil manter a distância de segurança.



Nos acessos à praia

Use calçado e máscara. Circule sempre pela direita, seguindo as indicações que possam existir no chão e

mantendo a distância de 1,5 metro de outros utentes que não pertençam ao seu grupo.



Na praia

Preserve a distância de segurança (1,5 metro) na praia, à beira-mar e no banho. É proibida a prática de

desportos coletivos quando a ocupação da praia for “elevada” ou “plena”.



No bar da praia e nas instalações sanitárias

Use calçado e máscara. Desinfete as mãos e mantenha a distância de segurança. Assegure o

cumprimento das recomendações definidas pela DGS para trabalhadores e utentes.



À saída da praia



Não deixe lixo, resíduos nem beatas no areal. Coloque-os nos contentores respetivos, sendo que as

máscaras e as luvas são sempre depositadas nos contentores de lixos indiferenciado.



Respeite as determinações das autoridades

O cumprimento das regras e das recomendações das autoridades, que zelam pela ordem e pela saúde

pública, evita a aplicação de sanções. A segurança depende em primeiro lugar de cada um dos

banhistas, que deverá observar a informação e a sinalética existente nas praias.



Informações complementares

 No painel informativo do SNIAmb pode consultar o estado de ocupação das praias a nível

nacional, bem como os perfis de praia, a capacidade de ocupação máxima e informação sobre a

qualidade da água.

 No sítio Praias de Portugal pode consultar a tendência de ocupação de cada praia.

