Ressonância Magnética instalada no CHMT

A instalação do equipamento de Ressonância Magnética, na Unidade Hospitalar de Abrantes do CHMT, está na fase final de conclusão. Nesta fase estão a decorrer os trabalhos de adaptação da sala adjacente onde o equipamento está instalado.

O Conselho de Administração efetuou mais uma visita de acompanhamento da obra, de modo a garantir que “a sua conclusão seja em breve, para que possa entrar em funcionamento a prestação deste serviço diferenciado aos utentes do CHMT, assim que possível”.

Sublinha-se que com este equipamento de Ressonância Magnética (RM), o Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, deixa de estar dependente de entidades externas para a realização de exames RM, o que traz mais qualidade e conforto aos utentes do CHMT, evitando-se deslocações, e aumenta a diferenciação do diagnóstico e de apoio à decisão clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE.

Recorde-se que a instalação do equipamento de Ressonância Magnética no CHMT ultrapassa 1 Milhão de Euros, prova dos elevados níveis de investimento em curso no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Níveis de investimento que traduzem a constante articulação entre este Centro Hospitalar e a Tutela.

