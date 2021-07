Autárquicas: Ventura tenciona suspender mandato e quer Chega terceira força mais votada

O presidente do Chega, André Ventura, apontou hoje como objetivo do seu partido ser a terceira força política mais votada nas eleições autárquicas e anunciou a intenção de suspender o mandato de deputado para participar nessa campanha.

No encerramento de um encontro nacional do Chega de preparação das autárquicas de 26 de setembro, em Santarém, André Ventura citou Salazar, afirmando que os candidatos do Chega se apresentarão a estas eleições “orgulhosamente sós”, enquanto outros “se deitam debaixo do PSD para conseguir um lugar ao sol”.

“Já podemos assegurar que teremos mais de 250 câmaras municipais a que nos candidataremos em Portugal”, declarou o presidente e deputado único do Chega, no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), recebendo palmas.

André Ventura traçou como “grande objetivo” para as eleições autárquicas fazer do Chega “a terceira força política mais votada” e disse que ficará “muito desiludido” se isso não acontecer.

“Durante a campanha autárquica suspenderei o meu mandato na Assembleia da República para andar ao vosso lado nas estradas deste país”, acrescentou o presidente do Chega.

Por altura das eleições regionais de 2020 nos Açores e quando se apresentou às presidenciais de 26 de janeiro deste ano, André Ventura também anunciou a intenção de suspender o mandato de deputado na Assembleia da República, mas isso não era permitido pelo Estatuto dos Deputados, que está atualmente a ser revisto na sequência de iniciativas legislativas do PSD e do CDS-PP.

Este encontro em Santarém denominado Convenção Autárquica Nacional contou com cerca de 400 participantes, segundo o Chega, partido constituído em 2018, que vai concorrer pela primeira vez a eleições autárquicas.

Na sua intervenção, Ventura pediu “lealdade e irreverência” aos candidatos autárquicos do Chega, frisando que no dia seguinte às eleições “o partido não desaparece, nem o seu líder deixa de existir, nem a direção nacional, nem as comissões políticas distritais”.

O presidente do Chega adiantou que vai encarregar o gabinete de estudos do partido de elaborar “uma matriz de intervenção autárquica”, que será como uma “enciclopédia” das posições a defender pelos candidatos autárquicos: “Para que de todos sejamos um, e para que o corpo seja unido àquilo que defendemos”.

Antes, também Patrícia Carvalho, assessora de comunicação e vogal da direção nacional do Chega, falou aos participantes neste encontro sobre a “necessidade de uniformizar a mensagem e uniformizar toda a comunicação”.

“É importante também terem em conta que as convicções pessoais jamais se podem sobrepor aos ideais do partido. Podemos ou não concordar com aquilo que o partido defende, mas se não concordamos então também não falamos nisso em público, muito menos a um jornalista”, recomendou Patrícia Carvalho.

Nas anteriores eleições autárquicas, de 2017, o agora presidente do Chega estava no PSD, que o escolheu para candidato à Câmara Municipal de Loures. O CDS-PP, então liderado por Assunção Cristas, retirou o seu apoio a essa candidatura considerando que as posições de Ventura sobre a comunidade cigana configuravam racismo e xenofobia.

André Ventura foi eleito vereador em Loures, cargo que exerceu, sem pelouros, durante cerca de um ano, até outubro de 2018, quando renunciou ao mandato, depois de se desfiliar do PSD, para criar um novo partido.

Ventura acusa Rio de copiar ideias do Chega com projeto de revisão constitucional

O presidente e deputado único do Chega, André Ventura, acusou hoje o líder do PSD, Rui Rio, de copiar as ideias do seu partido com o projeto de revisão constitucional dos sociais-democratas apresentado na sexta-feira.

“Talvez o PSD deva perceber que é hora de terminar de copiar as nossas ideias e de ter um programa para Portugal”, afirmou André Ventura, no encerramento de um encontro nacional autárquico do Chega, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

André Ventura referiu que o Chega lançou no ano passado um projeto de revisão constitucional “que envolvia reduzir deputados, uma reforma da justiça, verdadeira reforma da justiça, e uma redução dos cargos e do clientelismo do Estado”, que teve “a firme oposição de todos os outros partidos”.

“Vergonha”, exclamou.

“Qual foi o espanto que ontem [sexta-feira] vejo Rui Rio na televisão a dizer que o PSD ia apresentar uma reforma e uma revisão constitucional que assentaria na redução de deputados e na reforma da justiça”, acrescentou.

O presidente do Chega, que foi militante do PSD, procurou caricaturar Rui Rio, descrevendo-o como “uma espécie de cópia do André Ventura” que apareceu na televisão “com pior ar, na verdade, e com aquela pouca energia assim própria, com aquele ar de contabilista já enraivecido com o mundo e com todos”.

Apesar de acusar Rui Rio de copiar o Chega, Ventura considerou insuficiente a proposta do PSD de redução dos atuais 230 deputados para um intervalo entre 181 e 215, ironizando: “O país parou por causa disso. Não fosse a detenção e o interrogatório de Luís Filipe Vieira [presidente do Sport Lisboa e Benfica] e a grande notícia do dia seria: PSD quer revisão constitucional com menos 15 deputados”.

O ex-comentador televisivo de futebol criticou também a ideia do PSD de “aumentar a legislatura para cinco anos, em vez de ser os quatro atuais”, observando: “Ficaríamos a penar ainda mais com os socialistas durante não sei quanto tempo”.

Em seguida, subindo o tom de voz, o presidente do Chega declarou: “Este PSD não terá outra hipótese se não desaparecer e dar-nos a nós o lugar de líder da oposição em Portugal”.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...