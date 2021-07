Luís Valente inicia segundo mandato à frente do Rotary Clube de Santarém (fotogaleria)

O Rotary Clube de Santarém realizou jo passado dua 29 de junho, a cerimónia de transmissão de tarefas para o ano rotário 2021/2022, com um jantar no Santarém Hotel que contou com as presenças do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e de rotários de vários pontos do país.

Para este novo mandato, o Conselho Diretor é constituído pelo presidente Luís Valente, sendo como secretário José Alberto Pereira. Mário rebelo é o tesoureiro, Domingos Santos Silva é o responsável pelo Protocolo, e José Júlio Eloy é o Instrutor do Clube.

Nesta sessão foram apresentados os coordenadores das comissões de trabalho do Rotary Clube de Santarém: Mário Rebelo, Administração, Portugal Rotário e Serviços à Comunidade; Carlos Ferreira e José Alberto Pereira, Desenvolvimento do Quadro Social e Serviços Profissionais; Carlos Ribeiro e José Antunes, Companheirismo; Luís Miguel Rodrigues, Rotary Foundation; Marcelo Morgado e Paulo Carlos, Comunicação e Imagem; Luís Valente, Imprensa Local; Francisco Mendes, Serviços Internos; Vítor Lima, Serviços Profissionais; Maria João Cardoso, Ambiente; Paulo Melo Barbosa, Serviços Associativos; António Freitas e Paulo Carlos, Serviços Internacionais; e Ana Margarida Barbosa, Novas Gerações.

No balanço do ano rotário anterior, Luís Valente e José Alberto Pereira deram conta do trabalho realizado, destacando-se a realização de 8 conferências com convidados especialistas em diversas áreas, sete reuniões com associações, o apoio a duas bolseiras Madalena Nunes e Sara Farinha, e a adesão de 7 novos companheiros.

O presidente Luís Valente aponta como prioridades deste mandato a aposta no quadro social do Clube, com a adesão de novos companheiros, e a intervenção social do Clube no concelho, sendo de salientar que o RCS passou a fazer parte do Conselho Local de Ação Social do concelho. Luís Valente pretende ainda reforçar a imagem e notoriedade do clube junto da comunidade.

Nesta sessão foram acolhidos 3 novos companheiros: Ana Margarida Barbosa, António Valente e Fernando Ferreira.

