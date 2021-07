Mostra do Turismo do Ribatejo recebe cerca de 3.000 visitas numa semana

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém encontra-se a promover o potencial turístico do Ribatejo através da dinamização da segunda edição da Mostra do Turismo do Ribatejo. Em apenas uma semana, o certame virtual atingiu já cerca de 3.000 visitas.

Sendo o setor da hotelaria e turismo um dos mais afetados pela crise económica provocada pela pandemia da Covid-19, a NERSANT decidiu apostar na realização da Mostra do Turismo do Ribatejo, como forma de promover a natureza, o património, a cultura e a gastronomia desta região, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham este território.

A 2.ª Mostra do Turismo do Ribatejo, certame digital direcionado ao setor da hotelaria e turismo está online desde 1 de julho, com a participação de 61 empresas e 363 produtos e serviços em exposição. Apenas uma semana após o início da feira digital, o balanço é bastante positivo, com a mostra turística a atingir cerca de 3.000 visitas.

A decorrer na plataforma de negócios da NERSANT – Compro no Ribatejo – o certame tem como objetivo exponenciar os negócios dos setores do turismo e hotelaria, através da atração de visitantes para esta região do país. Em promoção na Mostra do Turismo do Ribatejo, encontram-se hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, entre outros.

Os visitantes da feira podem continuar a visitar o certame, que estará online até ao dia 31 de julho, em https://compronoribatejo.pt/feira/2-mostra-do-turismo-do-ribatejo. Na área de cada empresa participante, o visitante tem a oportunidade de ficar a conhecer a oferta de produtos e serviços do expositor, bem como de contactar diretamente a empresa, através de formulário próprio.

De referir que a realização de feiras digitais é um serviço prestado pela NERSANT aos seus associados de forma completamente gratuita, sendo que a ausência de custo se estende, no caso da Mostra do Turismo do Ribatejo, aos aderentes ao VIVER O TEJO.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre os certames digitais da NERSANT, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507.

