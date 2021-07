Vila Nova de S. Pedro: em curso nova campanha arqueológica de exploração e conservação do “Castro”

Está a decorrer entre 5 e 31 de julho de 2021, a quarta campanha de escavação e salvaguarda no Povoado Calcolítico (Castro) de Vila Nova de São Pedro, no Concelho de Azambuja. O projeto procura retomar a normalidade possível, depois do interregno de 2020 provocado pelos constrangimentos da pandemia Covid-19.

Sob a responsabilidade científica da equipa VNSP 3000 (UNIARQ, Associação dos Arqueólogos Portugueses / Museu Arqueológico do Carmo), este projeto, aprovado pela Direção Geral do Património Cultural, conta com o apoio do Município de Azambuja e da Junta da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro Maçussa.

Para além da equipa de arqueólogos, os trabalhos contam com a participação de 11 alunos, a frequentar a licenciatura e mestrado em Arqueologia da Universidade de Lisboa, e ainda com a presença de uma voluntária, ao abrigo do programa de voluntariado da autarquia.

Aproveitando a realização dos trabalhos de conservação e controlo de vegetação, foram estabelecidas várias sondagens de modo a esclarecer questões relativas à arquitetura do sítio, nomeadamente no que concerne às diferentes fases de construção, reconstrução e reforço de muralhas.

