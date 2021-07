‘XI Gala Tejo’ adiada pela segunda vez e agora para outubro

A ‘XI Gala Tejo’, evento que premeia o sector vínico e a gastronomia na relação com os Vinhos do Tejo, esteve marcada para dia 19 de Junho, tendo sido adiada devido ao aumento exponencial de casos de Covid-19 em Portugal e, em particular, na região de Lisboa e Vale do Tejo, e das regras então definidas pela DGS e pelo Governo.

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, entidades promotora e organizadora do evento, agendaram uma nova data – 17 de Julho –, sendo agora estas entidades “obrigadas” a um novo adiamento da edição de 2021 desta Gala, devido à realidade de uma nova vaga no nosso país.

Os premiados estão eleitos e, por isso, a organização mantém-se convicta na vontade de lhes “dar palco”, prevendo assim a realização deste evento no dia 16 de Outubro, contando que nessa altura o país esteja em posição de retomar a alguma normalidade.

“Independentemente do trabalho já realizado para a organização deste evento, dos custos inerentes e da vontade que todos temos em premiar os nossos produtores, restaurantes e restantes parceiros, pelo fantástico trabalho que têm feito pela Região dos Vinhos do Tejo, sabemos que a saúde e a segurança de todos devem estar acima de tudo e que este evento poderia, eventualmente, vir a criar um novo foco de infecção dado que estariam presentes cerca de 200 Pessoas.”, afirma a organização.

A ‘XI Gala Tejo’ traz novidades, no formato e nos premiados, mas o objectivo mantém-se e passa por promover a marca ‘Vinhos do Tejo’, estimulando a produção vínica de qualidade e dando a conhecer os néctares e a própria região. Sem dúvida, um momento de união e confraternização.

No Hotel dos Templários, a ‘Gala Tejo’ vai acontecer durante a tarde, com cocktail nos jardins, seguido da cerimónia de anúncio e entrega de prémios e de um jantar volante, também em espaço exterior. Este é o acontecimento onde tudo acontece, no que toca aos prémios de e para a região, com a revelação dos vencedores do ‘Concurso Vinhos do Tejo’ e os tão especiais galardões de Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano, Prémio Carreira e, em estreia este ano, Prémio Sustentabilidade.

Em vez dos habituais vencedores do Tejo Gourmet, cuja realização passou a ser bienal, na Gala deste ano vão ser entregues prémios a três iniciativas debutantes: o ‘Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo’, que decorreu em 2019 e cujos vencedores já são conhecidos, mas falta levar os “fotógrafos” ao palco para receberem os merecidos prémios; o ‘Tejo Academia’, que tem como objectivo formar e avaliar restaurantes da região, na comida e na relação com o vinho, destacando aqueles que têm melhor mise en place, espaço, empratamento, atendimento, harmonização vínica, serviço de vinhos, carta de vinhos, prova teórica e prova prática, a que estão submetidos durante a formação; e o ‘Tejo Anima’, vertente que premeia o território e as suas valências de lazer, sendo, por isso, promovido pela Rota dos Vinhos do Tejo. Neste caso, há sete categorias: alojamento em turismo rural; empresa de animação turística; enoturismo; natureza; património e oferta cultural; e tradições.

O XI ‘Concurso Vinhos do Tejo’ teve nesta edição a mais concorrida de sempre, em número de vinhos, que atingiram quase as duas centenas: 195 para sermos mais precisos. As provas, em regime de prova cega, decorreram no Hotel dos Templários, durante os dias 13 e 14 de Maio, perante uma comitiva alargada de jurados, composta por sommeliers, wine educators, jornalistas, bloggers de vinhos, assim como enólogos e representantes de algumas câmaras de provadores, da CVR Tejo e outras regiões vínicas do país.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...