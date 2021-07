Programação em Rede inaugura mural de João Domingos em Santarém

Mosaico de Santarém é o nome atribuído à mais recente obra de Arte Urbana de João Domingos, inaugurada em Santarém, no passado dia 9 de julho.

A obra procura evidenciar alguns monumentos icónicos da cidade, realçando detalhes particulares que mais sensibilizaram o artista. É o caso do gótico patente numa das rosáceas representadas, um dos elefantes, bases de túmulo indo português que durante anos ornaram a porta da Igreja de São João do Alporão, “O Bom Selvagem”, peça em pedra que se integra no fundo museológico do Museu Municipal, um aspeto do teto da catedral de Santarém, bem como o conjunto urbano constituído pela Casa do Brasil, Fachada da Igreja da Graça e Torre das Cabaças, além de um pormenor do jardim das Portas do Sol.

A cor tem aqui uma presença assinalável, em que os tons terra se articulam com os azuis, criando uma atmosfera que faz jus ao título: Mosaico, mas que nos distancia do real, aproximando-nos das memórias de cada um, ou convidando a ir a cada local apreciar a beleza e a arte patente na cidade.

Este projeto foi desenvolvido em residência artística com jovens de Santarém, no âmbito do Plano de Ação Programação em Rede, promovido pela CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo), em colaboração com os 11 municípios da região, que tem agora início e se prolongará até ao fim do ano.

Esta programação tem apoio financeiro do Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia.

