Rally de Lisboa com prova especial classificativa em Vila Franca de Xira

Devido à atual pandemia e ao forçado adiamento para os dias 22 e 23 de outubro, quando estamos a pouco mais de três meses da realização do Rally de Lisboa, o CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, assinou com a autarquia de Vila Franca de Xira o protocolo que envolve a passagem da prova no concelho.

Para o vereador do Desporto António Félix, esta parceria faz todo o sentido: “Vila Franca de Xira é um território, que não têm tradição nos ralis e esta é uma excelente oportunidade e tem de ser aproveitada”.

O autarca considera que “é muito positivo para o nosso município estar presente no Rally de Lisboa e em boa hora a prova vem até a Vila Franca de Xira, ainda não com uma classificativa totalmente no nosso território, mas, com o que é possível… mas certamente que no futuro, quando o rali estiver no Campeonato de Portugal e quem sabe num campeonato internacional, visto que tem todas as condições para vingar também a nível europeu, queremos ter uma classificativa totalmente no nosso concelho e tudo faremos para que isso seja uma realidade”.

António Félix, vereador do desporto da CM Vila Franca de Xira, e Humberto Silva, do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, organizador do Rally de Lisboa

O vereador do Desporto António Félix, afirma que “hoje demos um importante passo neste sentido ao assinarmos o contrato programa de apoio ao Rally de Lisboa e por este motivo estamos muito satisfeitos por termos esta grande prova no concelho de Vila Franca de Xira e tudo faremos para que seja sempre para evoluir e promover a região da grande Lisboa com um evento desta natureza, que muita falta faz no nosso território”.

O Rally de Lisboa disputa-se na área metropolitana de Lisboa nos dias 22 e 23 de outubro e vai ser um rali de asfalto, com sete especiais cronometradas, sendo que a “Super Especial Alta de Lisboa” vai ser transmitida em direto na televisão.

