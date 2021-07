“Água, Cintilações e Reflexos” – Exposição coletiva de desenho e vídeo no Centro de Ciência Viva do Alviela

“Cintilações e Reflexos – Água” é o título da exposição promovida pelos Serviços de Documentação do Politécnico de Leiria que dará a ver diversas obras em desenho e vídeo que abordam as expressões da água – queda, movimento, ondulação, depósito, serenidade, degelo, profundidade, reflexo, etc.

A exposição é constituída por cerca de 40 trabalhos, da autoria de 12 artistas cujo percurso artístico foi iniciado na ESAD.CR – Escola de Artes e Design das Caldas da Rainha, estando as obras patentes nos Serviços Centrais do Politécnico de Leiria e no Centro Ciência Viva do Alviela.

A inauguração da exposição realizou-se no dia 9 de julho, no Centro Ciência Viva do Alviela, com as presenças de Rui Pedrosa, presidente do Politécnico de Leiria, Rosalia Vargas, presidente da Agência Ciência Viva, Fernanda Asseiceira, presidente da Câmara Municipal de Alcanena, José Manuel Alho, vice-presidente na CCDRLVT e Maria de Jesus Fernandes, presidente da Ordem dos Biólogos. A inauguração incluiu uma visita guiada à exposição pelo seu curador, Samuel Rama.

Mais informações sobre a exposição e os artistas que exibem os seus trabalhos estão disponíveis em https://www.ipleiria.pt/sdoc/cintilacoes-e-reflexos-agua-exposicao-coletiva-de-desenho-e-video/.

