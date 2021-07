Coruche – Duas mulheres detidas por furto de cortiça

Militares do Posto Territorial de Coruche detiveram, hoje, dia 12 de julho, duas mulheres com 30 e 49 anos por furto de cortiça, no concelho de Coruche.

No seguimento de uma denúncia a dar conta um alegado furto de cortiça, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, surpreendendo as suspeitas no interior da propriedade privada, quando furtavam a cortiça. No decorrer da ação foram efetuadas duas revistas e uma busca ao veículo que culminaram com a apreensão de 70 quilos de cortiça, uma viatura e dez sacos de acondicionamento da cortiça.

As duas detidas serão presentes amanhã, dia 13 de julho, ao Tribunal Judicial de Coruche, para aplicação das medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Coruche.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...