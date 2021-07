Deputados eleitos por Santarém defendem construção de novo centro de saúde no Cartaxo

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo distrito de Santarém – Hugo Costa, Manuel Afonso, Mara Lagriminha e António Gameiro – defendem a construção de um novo centro de saúde no concelho do Cartaxo.

A mesma reivindicação é feita pelos autarcas do Cartaxo que, em março deste ano, propuseram a inscrição deste centro de saúde no Plano de Recuperação e Resiliência. Os autarcas locais reclamam ainda a requalificação do edifício que acolhe a Unidade de Saúde Familiar D. Sancho I, em Pontével, bem como a sua extensão em Vale da Pedra.

“O Centro de Saúde do Cartaxo é um equipamento com 24 anos, sendo que atualmente não responde às necessidades dos mais de 15 mil utentes”, alertam os deputados numa pergunta que dirigiram na sexta-feira ao Governo.

“O Governo tem conhecimento da situação preocupante do Centro de Saúde do Cartaxo? Está prevista alguma intervenção nos Centros de Saúde do concelho do Cartaxo?”, questionam.

Os deputados sublinham que desde 2015 os Governos liderados pelo Partido Socialista têm apostado em infraestruturas de qualidade no Serviço Nacional de Saúde, como são demonstrativos os investimentos na Lezíria do Tejo, nomeadamente no bloco operatório e maternidade no Hospital de Distrital de Santarém; os novos centros de saúde e o reforço do número de profissionais de saúde.

