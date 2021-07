Pedrógão Triatlo/CFDLP vence coletivamente e consolida liderança no campeonato regional jovem

A equipa do Pedrógão Triatlo/CFDLP, de Torres Novas, participou no I Triatlo Jovem de Castelo Branco, no dia 10 de julho, na zona envolvente do Complexo de Piscinas de Castelo Branco. A prova integrou-se no calendário do Campeonato de Triatlo Jovem do Centro Interior, com a particularidade de incluir as 3.ª e 4.ª etapas do respectivo circuito regional. A 3.ª etapa, realizada de manhã, constou de uma prova de Triatlo no modelo de estafetas por equipas, com os atletas distribuídos por agrupamentos de acordo com os respectivos escalões, na qual cada atleta teria que efectuar um dos segmentos da prova (natação, ciclismo ou corrida). A 4.ª etapa, realizada à tarde, constava de uma prova individual, na qual os atletas teriam que cumprir um Triatlo completo com as distâncias, naturalmente, adequadas aos respectivos escalões.

Num dia de calor intenso, marcaram presença cerca de uma centena de atletas, com idades entre os 8 e os 16 anos, em representação de sete clubes da região, distribuídos pelos escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e Cadetes, tendo o Pedrógão Triatlo/CFDLP participado com uma comitiva de 26 atletas.

Em termos classificativos, para além de excelentes prestações individuais com inúmeros atletas classificados nas posições cimeiras dos respectivos escalões, o Pedrógão Triatlo/CFDLP conquistou colectivamente ambas as etapas (Estafetas e Individual), o que lhe permitiu cimentar a liderança do campeonato de Triatlo Jovem do Centro Interior.

CLASSIFICAÇÕES:

PROVA DE ESTAFETAS

– Agrupamento 1 (Benjamins+Infantis): 1º PTri/CFDLP A; 4º PTri/CFDLP B; 5º PTri/CFDLP D; 7º PTri/CFDLP C; 9º PTri/CFDLP E.

– Agrupamento 2 (Iniciados): 2º – PTri/CFDLP F.

– Agrupamento 3 (Juvenis+Cadetes): 8º PTri/CFDLP H; 11º PTri/CFDLP G; 13º PTri/CFDLP I.

– Colectiva: 1º PTri/CFDLP

PROVA INDIVIDUAL

– Benjamins (F): 2ª Beatriz Pinto; 4ª Maria Francisca Leal

– Benjamins (M): 1º Miguel Moita; 3º Francisco Ferreira; 7º João Bento; 8º Gustavo Inácio; 10º Manuel Sardinha; 12º Pedro Ferreira.

– Infantis (F): 1ª Maria Sousa; 2ª Matilde Albuquerque; 4ª Sofia Bargão

– Infantis (M): 2º Santiago Ruivo; 3º Tiago Barreto; 4º Gabriel Silva

– Iniciados (M): 2º Simão Vieira; 3º Tomé Sentieiro; 4º António Leão

– Juvenis (F): 2ª Matilde Moita; 9º Inês Bargão; 10º Margarida Inácio; 11ª Gabriela Inácio

– Juvenis (M): 3º Guilherme Neves; 10º David Sá

– Colectivo: 1º PTri/CFDLP

As próximas participações desportivas do PTri/CFDLP serão a 17 de Julho no Triatlo de Abrantes, prova da Taça de Portugal e a 31 de Julho no Aquatlo de Fundão, última etapa do Campeonato Jovem do Centro Interior.

