Grupos de dadores de sangue do Município de Santarém recebem apoio de 8.934 euros

Os gupos de dadores benévolos de sangue do Município de Santarém vão receber 8.934 euros, no âmbito do apoio financeiro que a Câmara Municipal deliberou atribuir, na reunião de ontem, dia 12 de julho. O montante é distribuído pelas doze candidaturas apresentadas e aprovadas, nos termos do Regulamento Municipal nº 178/2016, de Apoio aos Grupos de Dadores Benévolos de Sangue em vigor.

O valor atribuído tem como objetivo apoiar o trabalho desenvolvido pelos grupos de dadores, com a organização de 2417 dádivas de sangue, 17 atividades de sensibilização e promoção do ato de dádiva de sangue, em 2020: Grupo Dadores Benévolos de Sangue da Freguesia de Abrã, Grupo Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões, Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Freguesia de Almoster, Grupo Dadores Benévolos de Sangue da Casa do Povo de Amiais de Baixo, Grupo Dadores Benévolos de Sangue do Centro Cultural e Recreativo Arneirense, Grupo Dadores Benévolos de Sangue da Casa do Povo de Póvoa e Achete, Grupo Dadores Benévolos de Sangue do Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira, Grupo Dadores Benévolos de Sangue de Pernes, Grupo Dadores Benévolos de Sangue da Portela das Padeiras, Grupo Dadores Benévolos de Sangue do Vale de Santarém, Grupo Dadores Benévolos de Sangue da SRO – Sociedade Recreativa Operária e do Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes.

