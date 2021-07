Politécnico de Tomar lança MOOC (massive open online course) em Turismo Sustentável

O Instituto Politécnico de Tomar lançou hoje, 3.ªfeira, dia 13 de julho, através do seu Laboratório de Inovação Pedagógica e Educação a Distância (LIED.IPT), um curso em Turismo Sustentável no formato MOOC (Massive Open Online Course).

Trata-se de um curso aberto e acessível a todos através da plataforma NAU, gerida pela Unidade FCCN da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT): https://www.nau.edu.pt/pt/curso/turismo-sustentavel/.

De acordo com Maria Rita Nunes, promotora do MOOC, este curso pretende responder às novas exigências do mercado turístico, procurando dar conhecer alternativas sustentáveis para o desenvolvimento do turismo.

O curso está disponível até dia 28 de dezembro e tem uma duração aproximada de 29h sendo as atividades totalmente assíncronas permitindo aos interessados aceder aos conteúdos a qualquer hora, em qualquer lugar e ao seu ritmo.

O MOOC em Turismo sustentável conta já com mais de 500 inscritos e teve a colaboração dos docentes em Turismo, Eunice Ramos Lopes e João Tomaz Simões, bem como, dos membros do LIED.IPT, Ana Marta Rodrigues e Hélder Pestana.

Durante o mês de julho será também lançado o MOOC em Introdução à Programação que visa transmitir competências ao nível da resolução de problemas computacionais através de algoritmos, da representação de algoritmos com fluxogramas e pseudocódigos e da produção de aplicações em linguagens de alto nível. Para António Manso e Paulo Santos, promotores do curso, estas competências abrem uma nova janela de oportunidades profissionais, numa sociedade cada vez mais digital.

O MOOC em Introdução à Programação conta já com mais de 1500 inscrições, tem a duração aproximada de 128h e vai ficar disponível entre 20 de julho e 30 de novembro. Tal como o MOOC em Turismo Sustentável, este curso é gratuito e as atividades são assíncronas. Os interessados podem inscrever-se em: https://www.nau.edu.pt/pt/curso/introducao-a-programacao/

De acordo com Célio Gonçalo Marques, diretor do LIED, os MOOCs promovem a democratização do ensino e desempenham um papel importante na requalificação e aprendizagem ao longo da vida. Através destes dois MOOCS, o Instituto Politécnico de Tomar reforça ainda mais a sua missão de expansão do acesso ao saber em benefício das pessoas e da sociedade. Célio Marques referiu ainda que o LIED.IPT já está a trabalhar em novos MOOCS, sendo também possível encontrar vários tutoriais em vídeo no canal do YouTube do laboratório: https://rb.gy/uhtvd4.

