PS Abrantes aprova cabeças de lista à Assembleia Municipal de Abrantes e a todas as Assembleias de Freguesia do Concelho

A Comissão Política Concelhia do PS Abrantes completou o processo de escolha dos cabeças de lista do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia, ao aprovar por unanimidade, os cabeças de lista à Assembleia Municipal e todas as Assembleias de Freguesia do concelho de Abrantes para as Eleições Autárquicas de 2021.

Para a liderança dos destinos da Câmara Municipal de Abrantes, o PS já tinha divulgado a sua aposta no atual Presidente, Manuel Jorge Valamatos, cujo compromisso, competência, liderança e visão permitirão ao concelho continuar a ser cada vez mais um local excelente para se nascer, crescer, trabalhar e investir. Um concelho como referência para o Médio Tejo, um concelho de futuro, onde se respira e vive com qualidade.

Para a Assembleia Municipal, o PS conta com a recandidatura de António Mor, atual Presidente da Assembleia Municipal e sobejamente conhecido dos Abrantinos pela sua competência, seriedade e imparcialidade na condução deste importantíssimo órgão autárquico.

Para as Assembleias de Freguesia o Partido Socialista aposta nos melhores candidatos para continuar com uma política de democratização e coesão do território. Juntando a energia dos novos candidatos e dos recandidatos, estão reunidas as melhores condições para cada um liderar projetos políticos vencedores e capazes de dar resposta às necessidades concretas das populações.

A proposta apresentada pelo líder do PS Abrantes e aprovada por unanimidade pela Comissão Política Concelhia é a seguinte:

CABEÇA DE LISTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

António Lucas Gomes Mor, 72 anos,Consultor

CABEÇAS DE LISTA ÀS 13 ASSEMBLEIAS DE FREGUESIA

Abrantes (São Vicente, São João) e Alferrarede – Bruno Tomás, 39 anos, Empresário.

Aldeia do Mato e Souto – Helder Quintas, 47 anos, Técnico de Informática.

Alvega e Concavada – José Felício, 57 anos, Funcionário Público.

Bemposta – Manuel João Alves, 52 anos, Encarregado Agrícola.

Carvalhal – Luís Vermelho, 57 anos, Motorista.

Fontes – Sónia Alagoa, 46 anos, Empresária.

Martinchel – Teresinha Barreiro, 68 anos, Reformada.

Mouriscas – Pedro Matos, 48 anos, Encarregado Geral.

Pego – Bia (Maria Florinda Salgueiro), 59 anos, Técnica de Logística.

Rio de Moinhos – Liliana Carvalho, 39 anos, Professora.

São Facundo e Vale das Mós – Amílcar Alves, 50 anos, Distribuidor.

São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo – Luís Valamatos, 57 anos, Instrutor de Condução Automóvel.

Tramagal – Pedro Rodrigues, 55 anos, Major da GNR na Reserva.

Segundo o comunicado do PS, Num momento em que o país enfrenta um desafio ímpar, que proporcionará uma campanha eleitoral fora do contexto normal, os candidatos do PS realizarão as suas campanhas com um compromisso pela verdade, transparência e integridade, em busca de um futuro melhor para todas as freguesias e para o concelho.

“Num trabalho centrado nas pessoas e reconhecido por todos os abrantinos, o PS não esconde a sua ambição de com toda a humildade democrática, lutar por alcançar uma grande vitória eleitoral a 26 de setembro”, refere a nota de imprensa.

“A aposta em homens e mulheres de diversos contextos e dos mais variados trajetos de vida, é uma mais-valia colocada ao serviço dos Abrantinos. Porque todos juntos valemos mais, e Abrantes Vale Mais”, conclui o comunicado do PS de Abrantes.

