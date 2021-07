Vitória de Santarém organizou ação de sensibilização para a dádiva de sangue

O Vitória Clube de Santarém, em parceria com o Grupo de Dadores de Sangue de Pernes, promoveu na passada sexta-feira, na sua sede social, uma interessante ação de sensibilização para a dádiva de sangue, que antecede a recolha já agendada para o próximo dia 29 de julho, também na sede do Clube.

Na sessão, conduzida por Susana Veiga Branco (vice-presidente do Grupo de Dadores de Sangue de Pernes), Rodrigo Santos e José Vieira (ambos em representação da Federação das Associações de Dadores de Sangue), foram abordados todos os pontos de fundamental pertinência e relevância no âmbito da dádiva de sangue, como, por exemplo, mitos e aspetos relacionados com os grupos sanguíneos ou informações sobre quem pode dar sangue e como o pode fazer.

Recolha de sangue no dia 29 de Julho

Neste âmbito, recorde-se que continuam abertas as inscrições para a recolha de sangue do próximo dia 29 de Julho, que funcionará entre as 15h00 e as 20h00, na sede social do emblema vitoriano, localizada junto às Piscinas Municipais do Sacapeito.

Para tal, a organização disponibiliza os seguintes contactos:

– 962 291 350 / grupo.d.s.pernes@gmail.com

– 926 633 938 / vitoriacs@gmail.com

Nesta recolha, que conta com a colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, estão reservadas várias surpresas para os dadores.

Em nota publicada nas suas redes sociais, o Vitória Clube de Santarém apela “a que todos que possam dar a sua dádiva! Dar sangue é dar vida!”

