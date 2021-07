Álvaro Santos é o candidato do BE à Câmara do Entroncamento

O Bloco de Esquerda (BE) anuncia os primeiros candidatos de cada uma das listas concorrentes às autarquias do Entroncamento:

Álvaro Santos é o cabeça de lista do Bloco à Câmara. Foto: Cláudia Miranda

O cabeça da lista candidata à Câmara Municipal é Álvaro Góis dos Santos, gestor de projetos, responsável de comunicação e marketing digital, tradutor e editor, de 48 anos de idade. Nasceu em Lisboa, cidade onde se licenciou em Psicologia Clínica, no ISPA. Foi Presidente da Associação de Estudantes do Liceu Passos Manuel, no final dos anos

1980. Iniciou a atividade profissional na imprensa como estagiário de jornalismo e, depois, no departamento de publicidade. Desde então trabalhou na área da comunicação e da edição. Vive no Entroncamento desde 2004, aqui criando a editora OVNI, projeto que em 2009 viria a dar origem à Efeito Avestruz Associação Cultural, de que é presidente da direção. Entusiasta do código aberto e do trabalho colaborativo em rede, está ligado à Comunidade WordPress há mais de uma década e tem colaborado na organização de vários eventos nacionais e internacionais.

É gestor de projetos, responsável de comunicação e marketing digital da Empower Up, empresa de formação onde trabalha desde 2010. É ainda designer e tradutor. Foi membro da Assembleia Municipal do Entroncamento, eleito nas listas do BE, e do Conselho Municipal de Segurança. Como atleta do CLAC Entroncamento, juntamente com os dois filhos, naturais da cidade, tem participado em várias provas com a camisola do clube.

Maria do Céu carvalho é a primeira da lista do BE à Assembleia Municipal. Foto: Cláudia Miranda

A primeira da lista candidata à Assembleia Municipal é Maria do Céu Santos Carvalho. Professora, de 56 anos, nasceu no concelho de Soure, distrito de Coimbra. É professora de Educação Especial no Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, cidade onde reside há largos anos. É licenciada com o curso de professores do 2.º ciclo do Ensino Básico, na variante de Educação Visual e Tecnológica, especializada em Educação Especial no domínio cognitivo e motor, com mestrado em Ciências da Educação.

Ao longo da sua carreira docente, desempenhou os cargos de Coordenadora de Escola, Coordenadora de Grupo e membro do Conselho Geral. Atualmente, é Coordenadora da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva.

É membro de algumas associações, entre elas a “Associação Viver entre Amigos”, e colabora com várias outras.

É casada e mãe de 2 filhos.

Manuel Borrego cabeça de lista do Bloco à Freguesia de S. João Baptista. Foto: Cláudia Miranda

O cabeça da lista candidata à Assembleia de Freguesia de S. João Baptista é Manuel Borrego, ferroviário, de 55 anos.

Ativista do movimento associativo, foi fundador e dirigente do CLAC, e monitor desportivo durante vários anos.

Foi membro da Comissão de Trabalhadores da EMEF. Atualmente, é membro da Comissão de Trabalhadores da

CP. É autarca desde 2015, ano em que foi eleito para a Assembleia de Freguesia de S. João Baptista – Entroncamento.



Rita Marçal, cabeça de lista à Freguesia de N.S. Fátima. Foto: Cláudia Miranda

A primeira da lista candidata à Assembleia de Freguesia de N.ª S.ª de Fátima é Rita Marçal, estudante de Direito, de 20 anos. Ativista pelos direitos humanos na Amnistia Internacional desde 2019 – pertence ao grupo de coordenadores

voluntários da rede jovem desta ONG –, onde dinamiza ações de educação sobre direitos humanos a crianças e

jovens, ações para assinatura de petições, seminários e debates.

Colaboradora no HeforShe desde 2019 – uma campanha global de solidariedade e defesa dos direitos das mulheres de acordo com as Nações Unidas – na sua universidade, no âmbito da Comunicação, de forma a educar e tornar o campus num lugar mais igualitário.

Em nota de imprensa, o BE Entroncamento afirma que “os sinais são diários: não há como fugir às alterações que assolam o mundo. Cada um de nós tem de agir já para ganhar um futuro, para si e para as próximas gerações. As autarquias têm de responder a novas exigências ambientais, culturais e sociais, melhorar a qualidade do espaço urbano e da construção. Têm de atender a novas sociabilidades e exigências de participação, de democracia e de transparência. Têm de responder criativamente no plano económico, no associativismo e na cultura. Temos de construir hoje a cidade do futuro, com todas e com todos. Uma cidade servida por autarcas unidos em torno de um projeto comum”, refere o BE Entroncamento.

