Cartaxo abre inscrições para “workshop” e residências artísticas de dança, o cinema, a arte urbana ou as artes de rua

No âmbito da Programação em Rede da CIMLT, a Câmara Municipal do Cartaxo tem abertas inscrições – Open Call –, para um workshop e três residências artísticas em áreas como a dança, o cinema, a arte urbana ou as artes de rua. As inscrições são gratuitas, mas sujeitas às vagas disponíveis.

ESTÁTUAS VIVAS

Valoriz’ARTE

17 a 21 agosto

INSCRIÇÕES:

quideia.animacoes@gmail.com

assunto: Open call Cartaxo

a partir dos 15 anos

10 participantes

TEMA

Baco e outros personagens míticos ou históricos

Dinamizador QUIDEIA

Construção de fatos e maquilhagem, criação de personagem e performance, reflexão sobre ética e postura de trabalho. No último dia da residência artística, os(as) participantes vão apresentar o resultado da sua aprendizagem num evento público, a decorrer no concelho, no qual cada participante será desafiado a representar a personagem que criou, diante da população.

APRESENTAÇÃO FINAL

21 agosto . 10h00 — 12h00

Praça 15 de Dezembro

ARTE URBANA

Workshop

20 a 24 agosto

INSCRIÇÕES

a partir dos 15 anos

12 participantes

bigodpt@gmail.com

assunto: Open call Cartaxo

TEMA

A vinha e o vinho

Dinamizador João Domingos (BIGOD)

Workshop de pintura com stencil.

Programa do workshop: apresentação da técnica de stencil; apresentação do trabalho, evolução da técnica; experimentação de corte de stencil; pintura do stencil em outros suportes; escolha da imagem a trabalhar para a pintura em mural; explicação de processos até ao stencil final; corte e aplicação do stencil. Os(as) participantes vão usar a técnica aprendida na criação de um mural, no Museu Rural e do Vinho.

APRESENTAÇÃO FINAL

24 agosto . 18h00

Museu Rural e do Vinho

Dançar com VINDIMAS

23 a 28 agosto

INSCRIÇÕES

a partir dos 15 anos

10 participantes

circuloscalabitano@gmail.com

assunto: Open call Cartaxo

TEMA

As vindimas

Dinamizador

CCS – Circulo Cultural Scalabitano

Residência artística, conduzida por bailarinos profissionais que desafiam os(as) participantes a descobrir novos modos de expressão através da dança. O trabalho decorrerá de forma intensiva, ao longo de uma semana, culminando na apresentação pública de um espetáculo final. A escolha do tema recaiu sobre um património imaterial comum aos municípios da Lezíria

do Tejo: As Vindimas.

APRESENTAÇÃO FINAL

28 agosto . 21h30

Centro Cultural do Cartaxo

CINEMA DOCUMENTAL

Vale

25 a 29 outubro

INSCRIÇÕES

entre os 15 e 18 anos

(preferencialmente)

10 participantes

hello@wavesofyouth.com

assunto: Open call Cartaxo

TEMA

A vinha e o vinho

Dinamizador

WAVES OF YOUTH

Esta residência artística é dedicada ao cinema documental. Coordenados(as) por Miguel Canaverde e Pedro Mourinha — Waves Of Youth —, os(as) participantes vão construir um documentário sobre o património imaterial do concelho do Cartaxo ligado à vinha e ao vinho. O documentário final será exibido ao público no Dia Internacional do Cinema.

APRESENTAÇÃO FINAL

5 novembro . 21h30

Centro Cultural do Cartaxo

Programação em Rede valoriza a relação com a comunidade local

O Plano de Ação Programação em Rede / Lezíria do Tejo é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em parceria com os 11 municípios que a integram e conta com o apoio financeiro da União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), Portugal 2020 e Alentejo 2020.

Como objetivo central, destaca-se a promoção e dinamização do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território, através da sua qualificação e valorização turística.

Para alcançar este objetivo, privilegiou-se uma metodologia assente na capacidade artística e criativa do território – promovendo a participação da população –, e uma aposta forte no património imaterial.

Em 2021, está em execução o Eixo 1 – Lezíria Imaterial que prevê seis projetos transversais, com execução em todos os municípios e um projeto que assume a especificidade de cada concelho.

