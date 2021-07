Empresários tomarenses entregam livros aos estabelecimentos de ensino do concelho

Decorreu, ontem, na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca a cerimónia de entrega de livros às escolas do concelho de Tomar, ação integrada no projeto “Escola com Livros”.



A cerimónia foi dirigida pela presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas e contou com as presenças do vereador da Educação, Hugo Cristóvão, do representante da Página editora, Domingo Castro, e dos diretores do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e Agrupamento de Escolas Templários, Celeste de Sousa e Paulo Macedo, entre outros.



Estiveram presentes vários representantes das 165 empresas tomarenses que participaram nesta iniciativa através da aquisição de livros e material didático no âmbito do projeto “Escola com Livros”.

Esta iniciativa é fruto do protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Tomar e a Página Editora que tem por objetivo principal criar uma resposta integrada em defesa do livro impresso, em rede e global a diferentes níveis, social cultural, educativo e económico, atuando em parceria com as entidades gestoras dos estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar até às universidades sénior e visa equipar as respetivas bibliotecas a custo zero para as entidades gestoras dos estabelecimentos escolares, beneficiárias do projeto por via de mecenato.



Empresas/ empresários participantes:

A Canoa

A Nova Agência Funerária de Tomar

Adriano Alves da Silva

Adro da Irene, Unipessoal, Lda.

Agrotemplário, Unipessoal, Lda.

Agrovalente, lda

Alda Sousa Gonçalves Brites

Alexandre José Gonçalves Loureiro

Alexandre Miguel Gonçalves dos Santos Unipessoal, Lda.

All House Tomar Almt, lda

Alumimar, Unipessoal, lda

Alveirão – Sociedade Agrícola do Vale Godinho, Lda.

Ana Cláudia Nunes Quinta

Ana Paula Mendonça S. Nunes

Ana Paula Rodrigues Antunes

Anabela Diniz de Matos Marques

Anca Nicoleta Poiana Martins

Andre Fernandez

Antónia C. de Lima Guimarães

António Conceição Alves

António J. Lopes & Filhos, Lda.

Antunes & Meném, Lda.

Apinaf – Unipessoal, Lda.

Aplomake Portugal, Lda.

Ariela Karen Garcia Pena

Aroeira Granda, S.A.G., Lda – Lagar

Artom, Lda.

Aurélio Lopes, Serviços Florestais, Unipessoal, Lda.

Auto Pintadense, Lda.

Auto Reparadora Marco e Alexandre, Lda.

Avicentro Soc Produtos Avicolas, Lda.

Barbearia Fuzeiro

Cachado e Correia, Lda.

Café Pocoloco I

Calado & Peixoto, Lda.

Carlos Farinha – Serv. Cont. Gest. Emp., Lda.

Carlos Manuel Arsénio António

Casa Ferreiritas-Supermercados

Categorymoments, Unipessoal, Lda.

Cátia Vanessa Lopes Gonçalves Ribeiro

Centro Veterinário Encosta das Maias, Lda.

CESI – Centro de Explicações Santa Iria, Lda.

Chavetejo – Mediação Imobiliária, Lda.

Circuitprofit – Sucatas Unupessoal, Lda.

Círculos e Vírgulas Explicações e Estudos, Lda.

Clínica Central de Tomar, Lda.

Clínica Medico Veterinária de Tomar – Climevet, Lda.

Comercio Agricola Tomarense Lda

Cristina Silva Unip Lda

Da Costa Jacinto & Marques, Lda.

Da Quinta, Material Elétrico, Lda.

Decifrassunto Contabilidade e Gestão, Lda.

Diamantino Coelho e Filhos, lda

Dianjo, Unipessoal, Lda.

Dora Margarida G. Cardoso de Oliveira

Encosta do Sobral

Eurozêzere Import Export, Lda.

Farmácia Nascimento, Lda.

Favialce, Lda- Ind. Comercio Vinagres

Felisbela Godinho

Ferreira Gomes & Filhos, Lda.

Filipa Rodrigues

Filomena Vicente Caeiro

Francisco A. S. Gaspar

Frouco Supermercados, Lda.

Funerária Mendes Unipessoal, Lda.

Guiton, Lda.

Helena Violeta Conceição Silva Vieira

Hellocasa, Mediação Imobiliária, Lda.

Herdade Paço da Chancela, Lda.

Hernâni Ferreira Pegas

Hortomarques, Lda.

HPParts, Lda.

HSN Automóveis, Unipessoal, Lda.

Ideal Saúde, Lda.

Indicador, Lda.

Infinity Mediação de Seguros, Lda.

Imperpool Unipessoal, Lda.

Intertomar Supermercados, Lda.

Isabel Rosa & Filhos, Lda.

J Neto, Lda.

Jânia Marina Lopes Jacinto

Joaquim dos Santos Rosa, Lda.

Joel Lopes Cabeleireiros, Unipessoal, Lda.

José Joaquim Lourenço, Lda.

José Manuel da Silva

Justino Louro Fernandes e Filhos, Lda.

Kebab do Oriente Prod. Alimentares, Lda.

La Bella Ristorante, Lda.

Leal Venâncio – Contabilidade e Gestão, Lda.

Legenda Medieval Weld L.M.W.Unipessoal Lda

Leonel Simões Ferreira

Logisegur, Lda.

Lpm – Comércio Automóvel SA

Luis Manuel Coelho Simões

M. Lurdes S. Rodrigues Lopes

Maisimplant

Manuel Gilberto Marques – Mat. Construção, Lda.

Margarida & Teresa – Cabeleireiros, Lda.

Maria Alves Martins

Maria Conceição Crisóstomo Gonçalves

Maria da Conceição Santos Lopes

Maria de Lurdes Marques Fonseca Soc. Unip., Lda.

Maria do Carmo Ferreira Ribeiro

Maria Elisabete Freitas Evaristo

Maria Luísa Grego

Maria Luisa Morgado

Maria Manuela Jesus Carvalheiro Ferreira

Maria Zulmira Rito da Graça

Maxim Privilege Unipessoal, Lda.

MFASilva, Restauração, Unipessoal, Lda.

Minuta em Dia, Lda.

Naise Lopes de Souza

Narciso X, Supermercados Unipessoal, Lda.

NF Tech de Nelson Fernandes

Ocean Elegance, Lda.

OPTICALIA Premium Tomar

Os Talhos Jaime Marques Simões, Lda

Panorama Global II, Food & Drinks, Lda.

Papelaria A Verinha, Soc. Unipessoal, Lda.

Papelaria Terminal, Lda.

Parceiro Ideal, Lda.

Parceiros 360 – Consultores de Gestão, Lda.

Pastelaria Pimpinela

Paula Viegas Ferreira

Paulo Teixeira Mediação Seguros, Lda.

PAVIPREL, SA

Pedro José Colaço Xavier

Pedro José Graça, Unip., Lda.

Perdicampo, Lda.

Pereira e Veríssimo, Lda.

Pitorescaláxia, Lda.

Portugalissimmo, Unipessoal, Lda.

Ppf – Comércio e Indústria, Lda.

PRK Sport Unipessoal, Lda.

Quinta do Cavalinho – Vinhos, Lda.

Receita Infalivel, Lda.

Referência Afinada, Lda.

Ribasabores – Indústria de Carnes, Lda.

Rigormed – Mediação de Seguros, Lda.

Robusto e Boémio, Lda.

Rosa Maria Alves Farinha

Salivauto – Importação, Exportação, Comerc. Pneus, Lda.

Salvador António Souto Jorge

Sandra Maria Bráz Duarte José

Sara Isabel Conceição Pereira

Segredo e Questões, Unipessoal, Lda.

Serolf – Rolamentos e Borrachas, Lda.

Soluções Contábeis – Contabilidade e Fiscalidade, Lda.

Tânia Lopes Pinto

Tânia Vanessa Pereira

TemaHome SA

Templaluminios Serralharia de Alumínio, Lda.

Templarprint, Unipessoal, Lda.

Thomar Braulio

TMRDrive – Escola Condução, Unipessoal, Lda.

Toproject-Engenharia e Serviços, Lda.

Vânia Filipa Santos

Vas Alves Unipessoal, Lda.

Vera Cristina C. Borrego

Veríssimo & Campos Lda.

Vet-Templários, Clínica Veterinária,Soc. Unipessoal, Lda.

Vihotel, Equipamentos Hotelaria, Lda.

Yukul Pizzaria

Zêzereplant, Lda.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...