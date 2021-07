In. Santarém “Volta à Rua” esta semana com NBC, Dj Rob Willow, Circo Acrobacias, Teatro de Marionetas, Performance – Escola Carlos Oliveira, e Mr. Banana Show

O In. Santarém “Volta à Rua”, de quarta-feira a sábado, com Dj Rob Willow, Concerto de NBC, Teatro-Circo – Palco-Móvel “Caracol Cultural” com espetáculo “Tosta Mista – O Malabarista”, Circo-Acrobacias “Essencial”, com os Vaivén Circo, de Espanha, Contador de Histórias “As Histórias de Lili” – Sessão com Tema Natureza, Teatro de Marionetas “Variações com Marionetas de Fios” – Marionetas Rui Sousa, Performance ESCOLA Carlos Oliveira e Comédia “BANAN’ORMA”, com MR. BANANA SHOW.

Esta quarta-feira, dia 14 de julho, às 21h00, assista ao Espetáculo de Ballet e Flautas Transversais, do Conservatório de Música de Santarém – CMS, na Parada da Ex Escola Prática de Cavalaria.

As classes de ballet e ensemble de flautas do CMS, apresentam-se num espetáculo que junta alunos de dança e música, numa mostra de desempenho e trabalho concretizado ao longo do ano. A professora Silvia Oliveira agarrou no repertório que a professora Joana Fernandes trabalhou com os seus alunos e deu-lhes corpo, expressão e movimento, nas coreografias que vão ser apresentadas. Os alunos de música, com idades entre os 12 e os 31 anos, são responsáveis pelo acompanhamento da apresentação de dança do grupo de ballet, composto por alunas dos 3 aos 50 anos.

Dia 15 de julho (quinta-feira), às 19h00, o DJ oficial da Rádio Comercial, Rob Willow, dá o pontapé de saída do “Volta à Rua”, nos Claustros do Convento de S. Francisco.

Ninguém vai ficar indiferente e especialmente, parado com a música de Rob Willow que vai desde o hip-hop, passando pelo R&B e pop até.

Às 21h00, NBC promete aquecer a noite com um Concerto, na Nave do Convento de S. Francisco. O percursor do hip-hop tem um novo álbum, lançado em 2016 “Toda A Gente Pode Ser Tudo”. O segundo single do último álbum de NBC, intitulado Dois, fez parte da banda sonora da telenovela Amor Maior.

O rapper fala sobre a procura de um hip-hop “mais aberto”, impregnado de jazz, soul e R&B, e recorda o seu percurso de mais de 20 anos de música.

NBC é o nome artístico de Timóteo Santos, nascido a 17 de outubro de 1974, de origem santomense. O nome NBC foi inspirado no rei bíblico Nabucodonosor e é também sigla para Natural Black Color.

Músico português, rapper, ligado ao hip-hop, experimentou alargar este universo musical, indo para outros territórios. Desde muito cedo que NBC chamou a atenção pelo modo como levava as suas rimas e batidas para territórios musicais mais próximos da funk e soul, não se limitando também a debitar meras palavras de contestação: “A minha realidade é outra, não posso cantar sobre o que não conheço”, afirmou o músico.

Ao longos dos anos foi colaborando com vários músicos como Sam The Kid, Expensive Soul, Xeg, Regula, e também em projetos musicais como GNR Revistados, Bem-Vindo ao Passado ou Fados de Carlos Saura.

Na sexta-feira, dia 16 de julho, às 19h00, o Adro do Convento S. Francisco recebe Teatro-Circo, no Palco-Móvel “Caracol Cultural”, com espetáculo “Tosta Mista – O Malabarista”.

“Tosta Mista – O Malabarista” é uma elegante personagem, de sotaque alemão, conquistador de ruas, palcos e mapas sem fronteiras, muito competente nos assuntos do riso. Este é um espetáculo de teatro-circo onde o divertimento é levado a sério, entre momentos de improviso, malabarismo, equilíbrios e uma proximidade única com o seu público. Aqui, todos são convidados a fazerem parte do imaginário desta personagem, que se vai tecendo, à medida que o artista explora os seus objetos preferidos, com perícia e alegria. Este espetáculo é apresentado numa histórica carrinha, onde o clássico e o contemporâneo convivem em harmonia, alimentando-se um do outro. O vazio da sua caixa-aberta transforma-se num palco.

Às 21h00, a Parada da Ex Escola Prática de Cavalaria recebe Circo-Acrobacias “Esencial” – Vaivén Circo, de Espanha. ESENCIAL é um espetáculo que fala sobre transições. Cinco personagens que jogam, que sonham, uma jornada de aventura que nos levará a lugares remotos onde a decisão vital será seguir o caminho mais simples. Este novo espetáculo de Vaivén Circo é apresentado com uma encenação inspirada no “Arco-íris Waldorf”, um brinquedo formado por pilares e arcos que proporcionam uma cenografia espetacular.

Estamos perante uma arquitetura em mudança, capaz de se reinventar, como o próprio ser humano o faz na busca do seu progresso. Uma cenografia com conotações poéticas, ideal para criar um ambiente mágico onde se trabalha com equilíbrio, com diferenças subtis que podem fazer com que você passe do caos à harmonia em poucos segundos. Queremos fugir do colapso que o ser humano sofre ao deparar-se com situações de desordem que não compreende.

Naqueles momentos em que não sabemos encontrar explicações, e longe de acrescentar mais complexidade, procuramos buscar o essencial. Nós apegamo-nos ao ideal de beleza e simplicidade como nossa principal inspiração ao abordar a estética do espetáculo. Menos é mais.

Neste momento Miguel Moreno “Bolo” National Circus Award 2016, tem Javier Parra na direção, e colaboração na encenação de Jokin Oregi, Prêmio Nacional de Teatro para Crianças e Jovens 2018 com sua companhia Marie de Jongh.

No sábado, dia 17 de julho, às 10h30, os Claustros do Convento de S. Francisco acolhem “As Historias da Lili” – Sessão com Tema Natureza.

O que contam as histórias? Guardadas dentro de um baú pintado a cor de arco-íris, as histórias estão aborrecidas e desejosas de voltar a criar sorrisos e aquecer corações. Os mundos que nelas se escondem são vários. Umas falam de monstros coloridos, outras de dragões desorientados e ainda outras de meninos que acham que não há nada para fazer. Com as Histórias da Lili vamos descobrir estas e outras aventuras, vamos dar-lhes vida e deixar a sua magia aparecer ao som de notas animadas de uma guitarra brincalhona.

Às 11h30, a Nave Convento S. Francisco acolhe Teatro de Marionetas – “Variações com Marionetas de Fios” – Marionetas Rui Sousa.

Várias marionetas de fios de Rui Sousa vão desfilar e exibir as suas habilidades. Umas musicais, outras dançantes e outras os seus dotes circenses. Um verdadeiro mundo mágico e encantado!

Às 18h00, o Teatro Sá da Bandeira recebe a Performance -ESCOLA Carlos Oliveira.

Trata-se de um encontro de artistas que nos últimos anos foram responsáveis pela conceção e realização de cursos independentes de artes performativas com vista à problematização das relações de poder/saber em contextos de aprendizagem e produção de conhecimento, tendo o corpo e o coletivo como focos. Durante a Escola os artistas vão desenvolver formatos de encontro e experimentação artística, culminando o evento numa exposição performativa.

Artistas convidadas Diana Niepce, Liliana Coutinho, Ana Dinger, Sílvia Pinto Coelho e Sofia Neuparth.

Curadoria: Carlos Manuel Oliveira | Produção: Associação Parasita| Coprodução: Santarém Cultura | Apoios: Direção Geral das Artes – Governo de Portugal.

Pelas 21h00, a Parada da Ex Escola Prática de Cavalaria, recebe o Espetáculo de Comédia “BANAN’ORMA” – MR. BANANA SHOW.

Do Canadá chega Pierrick St-Pierre, ou melhor, o Sr Banana Show! que tem como missão salvar o público do grande vilão, ou será salvar o público de todo o mal na Terra? Uma comédia física, enérgica, cheia de habilidades e cor para divertir e provocar toda a família, com um único sabor: Banan’O’Rama!

A programação do In. Santarém prossegue até dia 25 de setembro.

Concerto de Camané e Mário Laginha no dia 1 de outubro

A Abertura de Temporada tem início no Dia Mundial da Música, dia 1 de outubro, às 21h00, com o Concerto com Camané e Mário Laginha “Aqui está-se Sossegado”, na Parada da Ex Escola Prática de Cavalaria.

Os bilhetes já estão à venda: no Teatro Sá da Bandeira (bilheteira física, de terça a sexta-feira, das 11h00 às 14h00), na BOL:

https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/97945/946048/9623/Lotacao , na Worten, na FNAC e nos CTT.

Camané e Mário Laginha não são estranhos. Já deram vários concertos juntos. Do excelente entendimento sentido nessas colaborações esporádicas, resultou agora o inevitável aprofundamento dessa simbiose: “Aqui está-se sossegado” é um novo projeto pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez que encheram um palco.

Devido às medidas de contingência do COVID-19 e de modo a prevenir os contágios, para além do uso obrigatório de máscara, da desinfeção das mãos à entrada e do dever de se respeitar o distanciamento social e os circuitos de circulação, a atribuição de lugar é feita por ordem de chegada.

Não é permitida a entrada de público após o início do espetáculo.

Colabore com o preenchimento do consentimento informado no local (traga a sua caneta), e no final do espetáculo permaneça sentado no seu lugar, e aguarde por indicações do pessoal que está a prestar apoio aos eventos.

A organização adverte que a programação pode sofrer alterações, devido às medidas de contingência do COVID-19.

