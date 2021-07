BPI abre novo espaço comercial em Santarém

O BPI abriu um novo espaço comercial multisserviços em Santarém, na Avenida do Brasil, n. º18. Este investimento do BPI na modernização da sua oferta de serviços em Santarém insere-se no objetivo de reforçar a relação de proximidade com a região e com os clientes, refere a nota do banco.

O novo espaço comercial do BPI agrega diferentes serviços especializados, dispondo de zonas diferenciadas para um atendimento mais personalizado, e oferece aos clientes um serviço de maior proximidade, melhorando a sua experiência quando se dirige ao balcão do Banco. Além de um balcão comercial para particulares, o novo espaço conta com um Centro de Empresas, um Centro Premier e Private Banking.

Trata-se de um espaço amplo, com 678 m2 e dois pisos, cómodo e acessível, com uma equipa alargada de 17 colaboradores permanentes, que integra especialistas nos diversos segmentos de negócio. Os clientes do segmento alto e de Private Banking terão acesso direto a um espaço lounge, no Centro Premier.

O espaço inclui ainda uma zona automática, disponível 24 horas por dia/7 dias por semana, que inclui máquinas de Self-Service, que permitem realizar, de modo automático, um leque muito vasto de operações correntes, incluindo depósitos em cheque ou numerário, consultas, requisição de cheques e troco de notas por moedas.

Como em todos os espaços comerciais do BPI, o novo centro está preparado para Clientes com necessidades especiais, desde logo, nos acessos exteriores, em ambas as entradas e também no espaço interior, com a colocação de uma plataforma elevatória.

O BPI, detido a 100% pelo CaixaBank, está centrado na atividade de banca comercial em Portugal, usando de forma integrada a sua rede de distribuição especializada e os canais digitais para disponibilizar uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares.

No mercado doméstico, o BPI serve cerca de 2 milhões de Clientes e é uma das maiores instituições financeiras a operar em Portugal no que respeita a ativos (38.5 mil milhões de euros), com quotas de mercado de 10,7% em crédito e em depósitos de Clientes.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...