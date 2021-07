PORDATA retrata municípios em ano de eleições autárquicas – Conheça o seu Município

2021 é ano de eleições autárquicas. Com a proximidade da data, a Pordata, projecto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, conta com uma nova área de informação no seu site, dedicada aos 308 concelhos de Portugal.

Esta nova área é de fácil acesso – apenas um clique para aceder aos dados –, interactiva e com um visual apelativo e constitui um passo importante para a população portuguesa conhecer melhor as estatísticas do seu concelho e comparar-se com os seus vizinhos e a sua região.

Para cada um dos 308 concelhos, há um painel de 14 indicadores-chave sobre as mais diversas áreas da sociedade. Podemos também explorar através de gráficos a evolução do município em 10 temas (cerca de 60 indicadores) durante a última década e conhecer a sua posição face aos restantes municípios da respectiva região – Comunidade Intermunicipal, Área Metropolitana ou Região Autónoma – e, também, face às NUTS II e a Portugal. Associado a cada gráfico temos ainda uma pequena frase (“sabias que”) de forma a facilitar a sua leitura.

“Cada gráfico é, no essencial, uma fotografia do município ou da região desde 2009 até aos dias de hoje, o que permite a cada um ficar a conhecer de forma mais aprofundada o município, Área Metropolitana ou região onde habita. A Pordata é um projecto que pretende contribuir para a tomada de decisões informadas, o que em ano de eleições é particularmente relevante.” refere a Directora da PORDATA, Luisa Loura

Cada munícipe ou autarquia dispõe assim de um perfil do seu município em vários formatos, que permite explorar e conhecê-lo melhor, a propósito de temas tão diversos como a população, educação, ambiente, mercado de trabalho, administração local ou turismo.

Quantas pessoas existem no município? Qual o principal sector de actividade? Quantos funcionários públicos trabalham nos serviços municipais? Qual o partido político mais votado em 2017 e qual a sua percentagem de votos? Quantas pessoas recebem o subsídio de desemprego no seu município? Estas são algumas perguntas a que a nova página permite responder.

Esta área utiliza dados de diversas fontes de informação desde o INE, DGPJ/MJ, DGEEC, DGO, GEP, entre outras.

População:

Dos 308 municípios, apenas 16 aumentaram o número de jovens entre os anos de 2009 e 2020, destacando-se os municípios de Lisboa e Corvo com aumentos de 4 e 2,9 pontos percentuais, respectivamente.

Sendo o valor de jovens em Portugal de 13,5%, verifica-se que municípios como Ribeira Grande, Câmara de Lobos, Lagoa, Vila Franca do Campo e Santa Cruz registam uma média superior à nacional (mais de 15%).

No entanto, nos últimos 11 anos, 168 municípios (54,5% dos 308 concelhos) perderam população em idade activa, ou seja, entre os 15 e os 64 anos.

Quanto ao número de idosos por cada 100 jovens (índice de envelhecimento), apenas 12 concelhos não viram este valor aumentar entre 2009 e 2020: Aljezur, Alter do Chão, Barrancos, Corvo, Cuba, Freixo de Espada à Cinta, Gavião, Idanha-a-Nova, Lisboa, Monforte, Vidigueira e Vimioso. E realça-se ainda que há sete concelhos onde o número de jovens é superior ao número de idosos: Mafra, Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Lagoa (Açores) e Ribeira Grande.

Actualmente, temos como extremo o município de Oleiros onde o número de idosos é sete vez superior ao número de jovens.

Territórios Índice de envelhecimento = Nº de idosos por cada 100 jovens Âmbito Geográfico Anos 2009 2020 Município Oleiros 488,7 731,5 Município Mafra 76,0 99,8 Município Ponta Delgada 54,9 88,8 Município Vila Franca do Campo 56,6 84,0 Município Câmara de Lobos 44,1 83,8 Município Santa Cruz 49,4 78,7 Município Lagoa [R.A.A.] 45,5 74,8 Município Ribeira Grande 33,8 46,8

Educação

O nível de escolaridade da população residente em Portugal tem vindo a aumentar e isso é especialmente evidente quando se considera a habilitação das mães dos bebés recém-nascidos: em 22 dos municípios, os bebés nascidos em 2020 e que têm mães com o ensino superior são já a maioria. Em 2009 eram somente 2 concelhos: Oeiras e Coimbra.

Os municípios de Lisboa (63%), Mealhada (61%), Oeiras (60%), Coimbra (59%), Bragança (58%), Portalegre (58%), Vila Real (58%), Lajes das Flores (57%), Batalha (57%) e Porto (56%) foram os que registaram em 2020 as mais elevadas percentagens de crianças nascidas de mães com ensino superior.

Também na população empregada se observa uma melhoria da escolaridade entre 2009 e 2018, com 90% dos municípios a registarem um aumento médio de 1 ano ou mais na habilitação escolar dos trabalhadores por conta de outrem. Em 2018, para 81% dos municípios (248) a média do número de anos de escolaridade dos trabalhadores por conta de outrem era de, pelo menos, 9 anos (3º ciclo do ensino básico), enquanto que, em 2009, a percentagem era apenas de 11% (35 municípios).

Saúde:

Entre os anos de 2009 e 2019, a taxa de mortalidade entre as pessoas com mais de 80 anos desceu em cerca de ¾ dos municípios (225). No entanto, entre 2019 e 2020, aumentou em 237 municípios.

Protecção Social:

Entre 2009 e 2020 o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) em relação ao total da população residente diminuiu em 289 dos 308 municípios (94%).

Em 2020, em 101 municípios, por cada 100 pessoas com 15 ou mais anos, em média, pelo menos três recebiam o RSI.

Habitação e Condições de Vida:

Na grande maioria dos municípios – 82% – diminuiu o número de crimes registados pelas polícias entre os anos de 2009 e 2020 (dados provisórios).

Mercado de Trabalho:

O ganho médio a preços correntes dos trabalhadores tem vindo a aumentar. Em 2018, em 96 dos 308 concelhos (31%), o ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem foi superior a 1.000 euros (33 municípios em 2009).

Em 2018, a disparidade salarial favoreceu as mulheres apenas em 9 municípios: Mondim de Basto, Freixo de Espada à Cinta, Murça, Penedono, Alfândega da Fé, Barrancos, Mértola, Nordeste e Vila Franca do Campo (variando entre 51 euros a mais no Nordeste e 7 euros a mais em Mértola). No extremo oposto temos municípios como Castro Verde ou Vila do Porto, onde os homens recebem mais 800 euros do que as mulheres e até mesmo Alcochete com uma disparidade de mais de 2.000 euros.

Em 5 municípios cerca de metade da população empregada trabalha nas 4 maiores empresas do concelho: Campo Maior, Castro Verde, Vila Velha de Ródão, Constância e Tábua. A concentração do pessoal ao serviço nas 4 maiores empresas cresceu em 214 municípios (69%), entre os anos 2009 e 2019.

Proporção – % Territórios Indicador de concentração do pessoal ao serviço Âmbito Geográfico Anos 2019 Município Campo Maior 56,9 Município Castro Verde 51,8 Município Vila Velha de Ródão 48,6 Município Constância 47,7 Município Tábua 45,1

Administração Local:

Entre 2009 e 2019, em 42 municípios (14%) aumentou a proporção das transferências correntes e de capital no total de receitas das autarquias.

Considerando apenas o ano de 2019, as transferências recebidas pelas Câmaras Municipais representaram mais de 60% do total de receitas em 172 municípios (56%). Em extremos opostos, temos os municípios de Corvo onde as transferências representam 96,8% das receitas e Lisboa com 5,8% das receitas.

No ano de 2019 os impostos que as Câmaras Municipais arrecadam (como por exemplo o IMI, IMT e o imposto único de circulação), representaram mais de 60% do total das receitas em 10 dos 308 municípios, ao passo que para 159 municípios os impostos representaram menos de 20% do total das receitas. Em comparação com 2009, o peso dos impostos no total das receitas das autarquias aumentou em 284 municípios (92% municípios). Tavira, Caldas da Rainha e ílhavo foram os municípios que mais aumentaram as suas receitas através dos impostos.

Turismo:

Em 2019, os municípios com mais dormidas de turistas por cada 100 habitantes foram Albufeira, Porto Santo, Vila do Bispo e Lagoa. Em comparação com 2009, apenas se registaram menos dormidas de turistas por cada 100 residentes em 6 municípios:

Dormida – Rácio – % Territórios Dormidas por 100 habitantes Âmbito Geográfico Anos 2009 2019 Município Trofa 42,9 40,9 Município Valpaços 15,5 15,4 Município Felgueiras 20,6 19,8 Município Pedrógão Grande 55,4 50,2 Município Idanha-a-Nova 484,0 477,7 Município Santa Cruz 2.162,3 1.960,0

Ambiente:

Em 2009, a área ardida de floresta, mato e explorações agrícolas em Portugal Continental ultrapassou os 200 hectares em 76 municípios, enquanto que em 2020 este valor foi ultrapassado em 56 concelhos.

No ano de 2017 (ano de grandes incêndios), 50% dos 278 concelhos do Continente (139) registaram mais de 200 hectares de área ardida e apenas em 4 não se verificou qualquer ocorrência – Porto, Barrancos, Alcoutim e Vila Real de Santo António.

Ao comparar o tipo de recolha dos resíduos, verifica-se que a recolha indiferenciada continua a ser uma prática comum. Entre 2009 e 2019, 17% dos municípios reduziram a recolha selectiva.

Entre os municípios com maior percentagem de recolha selectiva temos Porto Santo (60,6%) e Alvito (54,1%) e com menor Mesão Frio (3,2%) e Alijó (4,3%).

Em 2019, 35 municípios (11%) destinam mais de 90% dos seus resíduos para aterro enquanto que em 2009 essa percentagem era de 56% (171 municípios). Entre 2009 e 2019, 44 municípios aumentaram a % de resíduos urbanos para aterro (exemplo de Porto, Fafe e Guimarães).

Cultura e Desporto:

Em 2019, a disponibilidade de equipamentos culturais em termos geográficos, era reduzida:

– 190 municípios sem ecrãs de cinema

– 106 municípios sem espaços museológicos

– 106 municípios sem recintos culturais (espaços para a exibição de espectáculos ao vivo)

As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto concentram 29% do total de museus, 36% dos recintos culturais e 49% dos ecrãs de cinema e verifica-se uma maior concentração de equipamentos culturais na AML.

Número de equipamentos culturais – V.A Museus Recintos Culturais Ecrãs de Cinema Âmbito Geográfico 2019 Portugal 436 388 583 Área Metropolitana de Lisboa 87 102 193 Área Metropolitana do Porto 40 38 94

