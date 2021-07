Autárquicas: BE em Abrantes promete ser “voz incómoda” e de “transformação”

Com o mote ‘Mudança Já!”, o atual vereador do Bloco de Esquerda em Abrantes, Armindo Silveira, anunciou hoje a sua recandidatura à Câmara, afirmando querer ser agente de “transformação” e “ampliar uma voz incómoda” aos poderes instalados.

Em declarações à Lusa, o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara Municipal de Abrantes, (Santarém), disse querer “reforçar o número de eleitos” aos vários órgãos autárquicos, seja no executivo, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, de modo a “ampliar uma voz incómoda aos poderes instalados”, abordando “assuntos que mais ninguém discute” e, ao mesmo, “apresentar propostas de transformação e de mudança” no concelho.

Numa intervenção que contou com a presença de Catarina Martins, coordenadora nacional do BE, e que decorreu no Jardim da República, no centro histórico da cidade, perante cerca de meia centena de apoiantes, Armindo Silveira destacou “a reabilitação urbana e a sustentabilidade ambiental” como alvos estratégicos, num total de oito pilares anunciados.

Na vertente da reabilitação e habitação, o BE defende a “criação das ARU´s (áreas de reabilitação urbana) necessárias para uma cobertura mais efetiva do território”, ao passo que, ao nível das “florestas, dos ecossistemas e da sustentabilidade da vida” o partido “quer valorizar os espaços públicos com um programa de plantação de arvores para fruição dos espaços e mitigação das alterações climáticas”, assim como “conceber um plano ambicioso de aquisição de terrenos para preservar, regenerar e florestar para potenciar a biodiversidade e tornar a floresta mais resiliente”.

Armindo Silveira destacou ainda a importância da “valorização e preservação da memória coletiva e do património de todos” enquanto “estratégia de desenvolvimento para potenciar o turismo cultural, aliado ao turismo ativo e de natureza”, tendo defendido “soluções de proximidade” na prestação de cuidados de saúde.

Ao nível da educação e requalificação do Parque Escolar do concelho, o candidato do BE defendeu a “construção de um Centro Escolar Moderno” na União de Freguesias (UF) de Alvega e Concavada “para fixar alunos e jovens como forma de evitar o êxodo populacional”, e “acompanhar a requalificação da Escola Otávio Duarte Ferreira”, em Tramagal, “e as obras necessárias na Escola Profissional e Desenvolvimento Rural e Agrícola”, em Mouriscas.

Ao nível da economia, o bloquista defendeu como “prioridade” o “retorno do mercado diário ao seu edifício de origem”, a par de uma “discriminação positiva” para o comércio tradicional, e, em termos culturais, fazendo referência ao futuro Museu Ibérico de Arqueologia e Arte e à futura Rede de Museus de Abrantes, reclamou a “escolha de uma pessoa de reconhecido valor para chefiar o novo desafio”.

O candidato do BE fechou a sua intervenção assegurando querer dar “voz às populações para se pronunciarem ao abrigo da nova Lei das Freguesias”, tendo defendido que as mesmas “tenham mais autonomia financeira e menos dependência do executivo autárquico”.

Em declarações à Lusa, a coordenadora nacional do partido disse que o BE “já provou ser capaz de mudar as politicas autárquicas”, trazendo temas à discussão que, “se não fosse o Bloco não estariam em cima da mesa”.

Nesse sentido, Catarina Martins disse que “é com esse património de sabermos que começamos a mudar a politica autárquica que nos candidatamos, com a expectativa de aumentar os nossos eleitos”, tendo feiro notar o “enorme orgulho com o trabalho que o Armindo (Silveira) tem feito em Abrantes, com o poder económico incomodado com a sua primeira eleição, sinal que fez um excelente trabalho e que o vai continuar a fazer”.

Armindo Silveira tem 56 anos, é licenciado em Ciência Política e Administrativa pela Universidade Aberta, integrou a Assembleia Municipal de Abrantes entre 2013-2017 pelo BE, partido pelo qual foi eleito vereador em 2017.

Em comunicado, a concelhia do BE justifica a escolha afirmando que “enquanto deputado municipal exerceu um constante escrutínio às opções políticas do executivo de maioria PS” e que, com a sua eleição de vereador em 2017, “aprofundou esse escrutínio, tornando-se uma voz incómoda no executivo da Câmara Municipal de Abrantes”.

O BE apresentou na sessão o nome de Pedro Grave, 47 anos, Operador de Produção Térmica, como candidato à Assembleia Municipal de Abrantes, e ainda anunciou candidaturas a quatro das 13 freguesias do concelho.

Marisa Grácio, operária fabril, concorre à Assembleia da União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, Eduardo Jorge, assistente social, é o cabeça de lista à União de Freguesias de Alvega e Concavada, Vasco Catroga, técnico de manutenção, concorre à União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, e João Carlos Pio, operário fabril, à Assembleia de Freguesia de Tramagal.

Nas últimas eleições autárquicas em Abrantes, o PS elegeu cinco elementos para o executivo, e o BE e o PSD elegeram um vereador cada.

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

Os cabeças de lista do BE:

Câmara Municipal – Armindo Silveira, Técnico de Instalações Elétricas

Assembleia Municipal – Pedro Grave, operador de central térmica

UF Abrantes e Alferrarede – Marisa Grácio, operária fabril

UF Alvega e Concavada – Eduardo Jorge, assistente social

UF S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo,

JF Tramagal- João Carlos Pio, soldador de primeira

UF S.Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo – Vasco Catroga, Técnico de Manutenção

Mandatário – Carlos Dias, comerciante

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...