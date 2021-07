Cartaxo vai ter programação cultural com forte participação da comunidade

A Câmara Municipal do Cartaxo, que integra a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo – CIMLT, vai ser responsável pela execução no concelho de sete eventos culturais que decorrem no âmbito do Plano de Ação Programação em Rede / Lezíria do Tejo.

Estão já abertas inscrições – open call – para quatro workshops e residências artísticas que permitirão à população participar na criação de quatro eventos culturais em áreas como o cinema documental, a dança, a performance e espetáculo de rua ou a arte urbana. Estas residências e workshops “abertas a toda a população, estão abertas a um público muito jovem, cuja participação na criação cultural do concelho, se pretende incentivar”, explicou Pedro Magalhães Ribeiro, referindo que “este extenso programa de ensino, criação, produção e apresentação cultural que vamos acolher no concelho entre agosto e novembro, não acarreta qualquer custo para a Câmara Municipal, mas exige enorme esforço aos serviços para garantir a sua execução”.

Também Fernando Amorim, vice-presidente da Câmara Municipal e responsável pelo pelouro da Cultura, destacou a importância de “acolher no concelho um programa que sem custos para a autarquia, abre espaço para a participação da comunidade criativa do Cartaxo, em especial para os jovens e vai proporcionar à população, de modo gratuito, eventos culturais de elevado valor”.

Programação de agosto a novembro de 2021

➽ Apresentações do trabalho desenvolvido em workshops e residências artísticas no âmbito da Programação em Rede da Lezíria do Tejo

ESTÁTUAS VIVAS

Valoriz’ARTE

21 agosto . 10h00 — 12h00

Praça 15 de Dezembro

A arte de criação de estátuas vivas implica a aprendizagem de múltiplas disciplinas. É esta aprendizagem que cada aluno(a) vai mostrar ao público quando apresentar a sua personagem.

ARTE URBANA

Workshop

24 agosto . 18h00

Museu Rural e do Vinho

Alunas e alunos vão usar a técnica de stencil para criar ao vivo um mural no Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo.

Dançar com VINDIMAS

28 agosto . 21h30

Centro Cultural do Cartaxo

Património comum aos concelhos da Lezíria do Tejo, as vindimas ganham corpo e movimento num espetáculo que explora a capacidade expressiva e artística da dança.

CINEMA DOCUMENTAL Vale

5 novembro . 21h30

Centro Cultural do Cartaxo

O Dia Internacional do Cinema vai ser assinalado com a exibição do documentário

que dá destaque ao património imaterial do concelho do Cartaxo — a vinha e ao vinho.

➽ Outros espetáculos

MOSAICO

10 setembro . 21h30

Praça 15 de Dezembro

Teatro — Um Bom Argumento

Encenação de Frederico Corado.

Área de Serviço — Associação de Criação Artística com sede no Cartaxo.

TEJO POR UM FIO

25 setembro . 11h00

Centro Cultural do Cartaxo

Teatro para a infância

Criação – Aqui Há Gato

Um espetáculo de formas animadas que alerta para a importância de defender os nossos rios.

A LEZÍRIA A GOSTAR DELA PRÓPRIA

1 novembro . 21h30

Centro Cultural do Cartaxo

Cinema performance

A partir de gravações de histórias de vida e ambientes sonoros recolhidos no concelho.

Programação em Rede valoriza a relação com a comunidade local

O Plano de Ação Programação em Rede / Lezíria do Tejo é uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em parceria com os 11 municípios que a integram e conta com o apoio financeiro da União Europeia (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional), Portugal 2020 e Alentejo 2020.

Como objetivo central, destaca-se a promoção e dinamização do património cultural, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade do território, através da sua qualificação e valorização turística.

Para alcançar este objetivo, privilegiou-se uma metodologia assente na capacidade artística e criativa do território – promovendo a participação da população –, e uma aposta forte no património imaterial.

Em 2021, está em execução o Eixo 1 – Lezíria Imaterial que prevê seis projetos transversais, com execução em todos os municípios e um projeto que assume a especificidade de cada concelho.

