Férias cá dentro: à descoberta do Ribatejo

A pandemia veio alterar muitas das nossas rotinas. Não só a forma conduzimos o nosso dia a dia, mas também a forma como planeamos o período de férias. Com os meses de Verão aí à porta coloca-se uma questão cada vez mais pertinente: onde passar as férias? Noutra altura poderia ser uma questão relativamente simples de responder. Com o advento das viagens low-cost, passar umas férias fora do país passou a estar ao alcance de muitos. Contudo, a incerteza associada à pandemia leva os portugueses a pensarem duas vezes antes de marcarem férias no estrangeiro. Entre outros, o principal constrangimento é sem dúvida as restrições impostas por cada país aos viajantes, sejam testes negativos, vacinação obrigatória ou até quarentenas à chegada (ou no regresso ao país). Tudo isto dá que pensar, pelo que umas férias cá dentro tornam-se especialmente apelativas.

A cidade de Tomar. Foto por Christopher John Pratt em unsplash.com

O interior de Portugal adequa-se perfeitamente a esta ideia. Em especial para quem vive na capital, o Ribatejo é uma opção muito conveniente. Sejam umas férias prolongadas ou um simples fim de semana a dois com o seu par, existe muito para ver e fazer nesta região histórica de Portugal. Se não tiver um par, existem múltiplas opções para conhecer alguém hoje em dia, inclusive sites de encontros para pessoas mais velhas, por isso não arranje desculpas e venha conhecer o seguinte itinerário por esta região.

Rio-a-Dentro

Esta excursão pelo rio Tejo permitir-lhe-á conhecer este curso de água como nunca o tinha visto. Esta parte do rio flui pelas planícies do Ribatejo a caminho de Lisboa e é rica em habitats naturais que o transformam num santuário para uma panóplia de diferentes espécies de peixes e aves. As margens verdes e o céu azul escondem vários pequenos tesouros naturais, alguns apenas conhecidos pelos experientes guias que o levarão pelos recantos e pequenos canais a conhecer os milhares de aves, de múltiplas espécies.

Castelo de Tomar

Símbolo da importância de Tomar na história de Portugal, o Castelo de Tomar é uma imponente fortificação mandada edificar pelo então Mestre da Ordem dos Templários em Portugal, D. Gualdim Pais, tornando-se a sede da Ordem no país e mais tarde da sua descendente, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Inicialmente o seu propósito era reforçar a linha defensiva do reino português contra os Mouros, e foi fulcral na defesa contra a ofensiva do Califado de Almóada em 1190, resistindo sucessivos assaltos por 6 dias.

Convento de Cristo

O Castelo de Tomar integra o mais amplo conjunto arquitetónico do Convento de Cristo. Este último denomina um conjunto de edificações arquitetónicas erigidas inicialmente pela Ordem Templária e mais tarde pela Ordem de Cristo. A sua construção inicial remonta a 1160, mas foi expandido continuamente ao longo de centenas de anos. Além do castelo pode-se destacar, a Charola templária, os claustros quatrocentistas, a igreja manuelina e o convento renascentista. O Convento de Cristo e o Castelo encontram-se classificados como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1983.

Igreja da Graça

Na sequência do roteiro histórico iniciado em Tomar, deixamos a sugestão de visitar a Igreja da Graça em Santarém. Datada de 1380, esta encontra-se inserida no conjunto do convento dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho e é um dos mais emblemáticos monumentos de arquitetura gótica do país e o último local de descanso de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil.

Jardim das Portas do Sol

Ainda em Santarém, pode visitar o Jardim das Portas do Sol, situado na antiga cidadela do Castelo da cidade. Fruto da sua localização estratégica como antiga fortificação, oferece uma fantástica vista panorâmica do vale do rio Tejo e da lezíria ribatejana. É um grande cartão de visita e local de paragem obrigatória para quem visita a capital do Ribatejo.

Marinhas de Sal

A noroeste de Santarém encontra-se a cidade de Rio Maior e as conhecidas Marinhas de Sal. Neste local as salinas são constituídas por compartimentos pouco fundos, construídos em cimento ou de pedra, para onde é conduzida a água salgada por meio de canais de água com origem em poços adjacentes ao complexo. Aqui poderá passar uma manhã agradável em família com oportunidade de visitar e conhecer este método artesanal de extração de sal. Além de poder comprar o sal produzido localmente, pode também adquirir várias peças de artesanato além de poder petiscar ou almoçar nas tascas e restaurantes circundantes.

Quinta da Lagoalva

Para terminar a viagem uma prova de vinhos e um almoço na Quinta da Lagoalva na margem sul do Tejo, a cerca de 2 km de Alpiarça. Esta bela quinta encontra-se inserida numa deslumbrante paisagem de vinha e olival e remonta ao século XII. As provas de vinho incluem uma visita à adega, capela, cavalariça e picadeiro. E a oferta de atividades estende-se a cursos de vinho orientados por Enólogos, e até passeios em charrete pelas vinhas e olivais adjacentes. Sem dúvida uma experiência magnífica para terminar em alta um itinerário por esta bela região.

Conheça o seu país… em segurança

Por vezes são necessárias circunstâncias extraordinárias para fazer-nos abrandar e refletir sobre o que temos à nossa volta. Em vez de se apressar a pensar no que pode visitar lá fora, considere explorar a beleza natural e arquitetónica que o nosso país oferece. Aliás, não é por acaso que cada vez mais turistas escolhem o nosso país como destino, sinal das experiências magníficas que Portugal tem para oferecer.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...