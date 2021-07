PS apresenta cabeças de lista aos órgãos autárquicos de Abrantes

O Jardim do Castelo recebeu, ontem, dia 17 de julho, a cerimónia de apresentação dos cabeças de lista do Partido Socialista aos órgãos autárquicos de Abrantes. Este evento marcou o início do percurso eleitoral até às eleições do próximo dia 26 de setembro.

Manuel Valamatos, candidato à Câmara

Ricardo Aparício, presidente da Comissão Política da Concelhia do Partido Socialista de Abrantes, foi o primeiro a discursar e reforçou “a ambição de com toda a humildade democrática, lutar por alcançar uma grande vitória eleitoral por Abrantes e pelos Abrantinos”, alicerçada “num trabalho de proximidade e de resolução de problemas concretos e num trabalho centrado nas pessoas que tem vindo a ser reconhecido por todos os abrantinos”.

Liliana Carvalho, candidata à Freguesia de Rio de Moinhos

Pedro Matos

Liliana Carvalho, uma das 4 mulheres que encabeçam as listas do Partido Socialista às Juntas de Freguesia do concelho, candidata-se à Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, e salientou que “após 20 anos dedicação à causa associativa, reconheço que a causa política é um bem essencial para as comunidades quando é feito com respeito, genuinidade e dedicação. São estes valores que espero levar por diante caso consiga alcançar o objetivo de vencer a eleição para a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos”.

Bruno Tomás candidato à UF Abrantes e Alferrarede

Manuel João Alves

De seguida usou da palavra, Bruno Tomás, Coordenador Distrital da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), e recandidato à Presidência da União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, que lidera desde 2013, enfatizou que “Aquilo que as pessoas nos vão emprestar no dia 26 de setembro, que é o poder do seu voto, nós temos de saber usá-lo para mudar a qualidade de vida das nossas comunidades.”

António Mor

Pedro Rodrigues

Por fim, coube a Manuel Jorge Valamatos, candidato à Presidência da Câmara Municipal de Abrantes, fechar esta sessão. O atual Presidente fez um balanço dos cerca de dois anos e meio que leva à frente dos destinos do Município de Abrantes e reforçou a democratização do território, a solidariedade, a aposta na educação, cultura e infraestruturas como pilares do projeto político de Partido Socialista de Abrantes.

Amílcar Alves

José Felício

Pedro Rodrigues

Manuel Jorge Valamatos perspetivou também o futuro e aquelas que serão as linhas mestras do programa eleitoral que irá apresentar aos Abrantinos nas próximas semanas. Um programa de “valorização dos nossos jovens, mas também dos mais velhos, apoiando-os e retribuindo-lhes tudo o que deram à nossa comunidade durante as suas vidas. Queremos valorizar o nosso património, material e imaterial, afirmando Abrantes como uma cidade verdadeiramente aberta ao turismo e a grande referência cultural do Médio Tejo. Queremos valorizar as nossas empresas, através da inovação e da tecnologia, criando condições para aumentarmos a empregabilidade e a fixação de pessoas no concelho. Quando ultrapassarmos esta pandemia, queremos Abrantes de volta à vida, onde se nasce, cresce, trabalha e investe. Onde se respira, transpira e vive. Onde somos felizes. Queremos valorizar todos vós, porque vocês valem mais, porque todos os abrantinos valem mais, porque Abrantes Vale Mais!”

Boa Salgueiro

Luís Valamatos

Sónia Alagoa

Teresinha Barreiro

Devido às contingências relacionadas com a pandemia COVID-19, esta apresentação contou apenas com um número muito limitado de convidados, de acordo com as indicações das autoridades de saúde, razão pela qual a apresentação foi transmitida em direto na página oficial da candidatura na rede social Facebook.

Hélder Quintas

Luís Vermelho

