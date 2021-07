Borussia Doutro Mundo e União Cartaxense na final do Campeonato amador de futsal

Já são conhecidos os finalistas da época 2020-2021: Borussia Doutro Mundo e Associação Desportiva União Cartaxense vão discutir o título de campeão do campeonato amador de futsal do Ribatejo.

Duas vitórias categóricas nas meias-finais carimbaram dois justos apuramentos para o dia da grande decisão.

União Cartaxense é um dos finalistas

A União Cartaxense tinha pela frente a Esportive, melhor equipa do torneio até então (e única invicta) e, contra muitas expectativas, rubricou uma 1.ª parte de luxo concretizando 4 golos sem resposta naquele que foi certamente o melhor jogo da equipa em todo o torneio. A Esportive foi superior e tentou no 2.º tempo mas não conseguiu sequer balançar as redes guardadas (e muito bem!) pelo experiente Nélson Faria. O capitão cartaxense Leitão com 2 golos liderou a equipa rumo à final.

Borussia Doutromundo passou à final do campeonato amador de futsal



Borussia e UDR discutiam a outra vaga. Duas equipas sempre em alta rotação rubricaram uma 1.ª parte de autêntico caudal ofensivo com a equipa scalabitana a ir para o intervalo a vencer por 5-3. Tudo em aberto, a equipa de Vila Nova da Rainha liderada pelo capitão Bruno Sousa (mais 2 golos) tentou mas esteve sempre a correr atrás do prejuízo. No final fica um 7-4 a favor do Borussia com um hattrick de Gonçalo Fininho para mais tarde recordar mais uma tarde brilhante deste jovem artilheiro que lidera a tabela de Melhores Marcadores e Jogador do Ano do torneio.

Na 1.ª mão do playoff 5/6 lugar o Terceiro Anel venceu 5-3 o Futalmeirim ficando tudo por decidir no último jogo.



Sábado 24 julho em direto na página no Facebook do CAFR: 11H45- Playoff 5/6 Lugar 2.ª mão- Terceiro Anel vs Futalmeirim; 15H00- Atribuição 3.º e 4.º lugares – Esportive vs UDR; 16H15- FINAL- Borussia vs União Cartaxense; 17H30- Entrega de prémios.

