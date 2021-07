Unidade de hospitalização domiciliária do Hospital de Santarém assistiu mais de 200 doentes em 2 anos

A Unidade de Hospitalização Domiciliária do Hospital Distrital de Santarém (UHD) assistiu em dois anos mais de duas centenas de doentes, aos quais foram feitas quase 3 200 visitas domiciliárias.

Aniversário da Unidade de Hospitalização Domiciária

O balanço refere-se ao período entre 29 de junho de 2019 – data em que iniciou atividade – e o final de maio de 2021, no qual a UHD prestou cuidados de saúde no domicílio a um total de 212 doentes, tendo sido percorridos 64.088 quilómetros pelos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Santarém e Rio Maior.

Para a UHD são referenciados doentes que reúnem um determinado conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos que estejam internados no HDS ou que sejam provenientes do Serviço de Urgência, da Consulta Externa, do Hospital de Dia, assim como dos cuidados de saúde primários.

Dr. , Yahia Abuowda, coordenador da Unidade de Hospitalização Domiciliária

De acordo com o coordenador da UHD, Yahia Abuowda, em 2020, entre os diagnósticos mais frequentes estão as infeções urinárias, a infeção respiratória (pneumonia), a erisipela, o abcesso amigdalino, a endocardite e as feridas/úlceras infetadas.

O responsável revela que dos doentes internados em 2020, 51% eram do sexo masculino, com média de 65 anos de idade, residindo a sua maioria no concelho de Santarém e apresentando como cuidador principal o companheiro.

A duração média de internamento foi de cerca de 10,4 dias, sendo o internamento mais curto de apenas 24h (para realização de terapêutica específica) e o internamento mais longo de 32 dias.

A equipa conta neste momento com um médico em dedicação exclusiva e cinco enfermeiros. Esta valência tem ainda o apoio de seis médicos que asseguram prevenções, de uma enfermeira chefe, do Serviço Social, da Farmácia, de um assistente técnico, de um assistente e da administradora hospitalar responsável pelo Departamento de Medicina.

A equipa tem a seu cargo uma lotação de oito camas (mais cinco relativamente às que existiam no início da atividade da UHD), funcionando as mesmas 24 horas por dia, sete dias por semana.

Técnicos da Unidade de Hospitalização Domiciliária percorreram 64.088 quilómetros pelos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Santarém e Rio Maior.

Inquérito revela que os utentes internados na UHD e seus cuidadores estão “muito satisfeitos”

Um inquérito por questionário, de natureza confidencial e anónima, enviado a utentes internados na UHD e seus familiares/cuidadores, no período de 29 de junho de 2019 a 31 de dezembro de 2020, revelou que a maioria dos inquiridos apresentam níveis elevados de satisfação em todas as dimensões avaliadas (qualidade/atendimento; continuidade de cuidados; acesso; segurança).

Os resultados obtidos em todas as dimensões avaliadas aproximaram-se do valor máximo possível. Numa escala de 1 a 5, os utentes revelaram um nível de satisfação de 4,82 e os cuidadores de 4,75, concluindo-se que, de um modo geral, os utentes e cuidadores se encontram “muito satisfeitos” com os cuidados prestados pelos profissionais da UHD.

Para a UHD, “a opinião dos utentes sobre os cuidados que lhe foram prestados contribui para identificar as áreas suscetíveis de serem melhorados bem como para uma melhor eficiência” e “a satisfação dos utentes é um dos indicadores válidos da qualidade dos serviços de saúde”.

