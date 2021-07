Dia Aberto no Castro de Vila Nova de São Pedro

O sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro, pertencente à União de Freguesias, Concelho de Azambuja, vai receber mais um “Dia Aberto no Castro”, no próximo dia 23 de julho, sexta-feira, entre as 09h00 e as 12h00 e das 16h00 às 18h00. A iniciativa é dirigida a toda a população e comunidade.

À semelhança dos anos anteriores vai ser possível realizar visitas guiadas ao Castro de Vila Nova de São Pedro, onde todos os interessados poderão visitar a campanha de escavação deste ano, que está a decorrer até ao final do mês de julho. A iniciativa do “Dia Aberto” no Castro, tem como principal objetivo divulgar o trabalho desta equipa, bem como potenciar a aproximação da população local, e do público em geral, ao importante património que é o povoado Calcolítico de Vila Nova de São Pedro.

Refira-se, que esta iniciativa é uma organização do projeto “VNSP 3000 – Vila Nova de São Pedro, de novo – no 3º milénio”. É um projeto com diversas valências e campo de ação, cujo principal objetivo é promover a valorização científica, patrimonial e social do povoado fortificado. Este projeto é da responsabilidade de uma equipa de arqueólogos da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), UNIARQ – Centro de Arqueologia, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FL-UL) e da Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), tendo o apoio da Câmara Municipal da Azambuja e da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa. Nos trabalhos participam alunos da licenciatura e mestrado da FL-UL.

A iniciativa cumpre com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde.

