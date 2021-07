Livro dos 10 anos do Bibliotecando em Tomar vai ser lançado quinta-feira

Vai decorrer na próxima quinta-feira, dia 22 de julho, às 17h30, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, o lançamento do livro “Da construção de uma viagem partilhada – Bibliotecando em Tomar – 10 Anos”, numa iniciativa da Comissão Organizadora e do Município.

O livro procura celebrar e deixar para a posterioridade a memória de uma década do encontro que tem vindo a reunir em debate e convívio em Tomar escritores, pensadores e muitos nomes importantes da cultura e da ciência em Portugal. Foi escrito com as contribuições daqueles que ao longo destes dez anos participaram neste evento singular no panorama nacional: organizadores, oradores e participantes. Serve, também, de homenagem a alguns dos grandes nomes que já partiram, mas que deixaram a sua marca na história do encontro, como António Pinto da França, o primeiro presidente da Comissão de Honra do Bibliotecando em Tomar, e o escritor e pensador Eduardo Lourenço.

Devido às contingências pandémicas, a obra, que assinala os dez primeiros anos da iniciativa com um conjunto de textos da autoria de diversos participantes, teve uma apresentação prévia a 8 de maio, aquando da edição 2021, que decorreu em formato online.

Agora em papel, a apresentação do livro vai ter também a possibilidade de ser assistida presencialmente, havendo 50 lugares disponíveis no auditório, para além dos convidados. Para controlo da lotação da sala, de acordo com as regras da DGS, os interessados deverão inscrever-se previamente até ao final do dia de amanhã, quarta-feira, 21 de julho, para o e-mail bibliotecandoemtomargeral@gmail.com .

