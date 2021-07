Município do Entroncamento adquire equipamento para combate à vespa velutina

O Município do Entroncamento afirma em comunicado que mantém uma forte preocupação com a recente proliferação da Vespa Velutina (ou vespa asiática) e nesse âmbito renovou o protocolo com a AMCP – Associação de Modelismo do Centro de Portugal para eliminação de ninhos desta espécie invasora.

Para efetivar o combate a esta espécie o Município adquiriu um sistema/marcador de ar comprimido para ninhos em elevada altura, que será operado pelo serviço municipal de Proteção Civil do Entroncamento.

O referido protocolo prevê a destruição de ninhos de vespa velutina através de intervenção química, e com recurso a sistemas mecânicos, alguns desenvolvidos e já em uso, e com comprovada eficácia, nomeadamente o Sistraq, desenvolvido e patenteado pela AMCP no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

O método de combate utilizado é composto por um atrativo para vespas velutinas, com feromonas e desenvolvido especialmente para esta metodologia, para deste modo entrar no sistema de alimentação das colónias e garantir resultados mais eficazes, tendo em conta as melhores práticas ambientais, tanto nos princípios ativos com menor impacto possível, como nas quantidades a utilizar.

Ficou ainda protocolado o desenvolvimento e estudo de novos sistemas, com vista a otimizar os resultados e diminuir os impactos ambientais, dando especial atenção ao sistema de ar comprimido para ninhos em elevada altura, e ainda ao sistema de injeção de gel. A autarquia vai continuar o acompanhamento e documentação de intervenções, para comprovação da destruição dos ninhos e respetivas colónias a fim de evitar reaparecimento de novos ninhos após intervenção. O protocolo prevê o desenvolvimento da utilização de feromonas, para intervenção química no sistema de alimentação das colónias, bem como na utilização de armadilhas de controle. Prevê ainda a continuação do estudo do ciclo da vespa e sua adaptação, para melhor conhecimento na decisão de novas formas de luta. Está previsto o estudo de novos químicos adaptados a novas formas de intervenção, nomeadamente a continuação do estudo dos químicos biológicos.

