Música Just Imagine, People United de Nuno Marote apoia Fundo Give a Peace a Voice para a Cultura e Educação

A música Just Imagine – People United, um projeto para a Paz é um programa global desenvolvido pela Associação Give Peace a Voice, com produção executiva de Nuno Olim Marote. Esta melodia é feita de várias histórias dentro da sua história, dos Estados Unidos a Portugal passando pelo Uganda e para todo o mundo, enquadrando-se no programa Obrigado – António Guterres.

JUST IMAGINE – PEOPLE UNITED COM IMAGEM DE JOANA VASCONCELOS

A composição da melodia é da autoria do pianista americano Vincent Lyn e conta com a interpretação da cantora e compositora Melissa B. Pelo espírito humanista e universal que este projeto defende, a capa e a imagem gráfica são assinadas pela reconhecida artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos.

Para a artista plástica, «as artes visuais, como a música, podem ser veículos de paz, pelo que foi uma experiência especial, para mim, criar o desenho para a capa de “Just Imagine People United”, a convite de Nuno Olim Marote. Tal como foi um privilégio sentir a sintonia no encontro com Vincent Lyn, através das artes marciais e da meditação: encontrar um homem admirável na sua entrega ao universo e aos outros. A sua serenidade e a sua generosidade transparecem através da sua música, a favor da paz.» realça Joana Vasconcelos.

Manuela Ralha, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Franca De Xira, destaca «O Vincent deu-nos a honra de ter estado em Vila Franca de Xira a convite da Give Peace a Voice e aqui praticou, na Fábrica das Palavras, no nosso piano, para um concerto no Grande Auditório do CCB, que devido à pandemia não aconteceu e onde seria lançada mundialmente esta canção, que pretende apelar à paz, à tolerância e à união entre os povos, homenageando simultaneamente António Guterres. Muito orgulhosa deste trabalho e da parceria estratégica da Give Peace a Voice com o Município de Vila Franca de Xira. Parabéns e Obrigada, Nuno Olim Marote!»

Todas as receitas obtidas (20%, em termos de royalties e de 45% em front sales e ainda as receitas obtidas através de futuras campanhas de fundraising) com a comercialização desta canção a nível global revertem para o Fundo Give a Peace a Voice para a Cultura e Educação criado em Portugal e para serem aplicados exclusivamente em geografias estratégicas para a Give Peace a Voice, nomeadamente Vila Franca de Xira.

Just Imagine People United conta com o apoio institucional do Ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira e do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

Distribuída pela prestigiada Amada Records, a música Just Imagine – People United, um projeto para a Paz já disponível em plataformas como Spotify, Apple, Youtube, 7 Digital, Amazon, AMI, , Deezer, Facebook, Flipagram, Google Music, iHeartRadio, Iam Plus, LivewireMobile, Media Net, Media Port, Microsoft Zune, Musical LY, Napster, Neurotic, Pandora, Presto Classical,Pulselocker, Rhapsody, Rovi, Shazam, Slacker, Soundcloud Premium, Sound Exchange, Soundhound, Sprint Music, Testa, Tidal, Touch Tunes, Vervelife, Virgin Mobile, Wimp, Amada Records & more.

No primeiro fim‑de‑semana do seu lançamento, Just Imagine – People United atingiu o n.º 3 do iTunes Worldwide Chart, um feito inédito.

Dia 22 de Julho, o single Just Imagine – People United, um projeto para a Paz será submetido aos Grammy, na categoria de Best Global Music Performance (global music field). E foi ainda submetida aos Global Music Awards e aos Hollywood Music In Media Awards.

