Politécnico de Tomar recebeu 17.ª edição Regional do Concurso Poliempreende

Aconteceu no passado dia 16 de julho, no campus do Instituto Politécnico de Tomar, a 17.ª Edição Regional do Concurso Poliempreende, um concurso de planos de negócio, inserido no projeto Link Me Up.

Este ano, foram a concurso 8 ideias de negócio vocacionadas para as áreas da domótica, cultura, saúde, sustentabilidade ambiental e inovação social.

O primeiro prémio foi atribuído ao projeto” TWINKLE IN YOUR WRINKLE” de vocação empresarial na área da inovação social, cuja equipa é constituída por estudantes do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), António Valério, Beatriz Rodrigues, Alexandre Nogueira, Cátia Martins, Ana Rita Martins e por uma estudante internacional, Kaya Bukovec e pela Professora Cristina Costa. Este projeto representará o IPT no Concurso Poliempreende Nacional, que decorrerá em Setembro no Instituto Politécnico de Santarém.

O segundo prémio foi ganho por dois estudantes do mestrado de Engenharia Electrotécnica, do IPT, Ricardo Abrantes e Eduardo Soares, que apresentaram o projeto denominado “RIABRA – LOGIC TREND DOMUS”, na área da domótica.

O terceiro prémio foi atribuído ao projeto “MY OWN CHEF”, apresentado por Rui Rocha, aluno de Engenharia Informática, do IPT, que visa promover a alimentação saudável e o desperdício alimentar.

Este projeto é coordenado pelas Professoras Dina Mateus e Olinda Sequeira.

