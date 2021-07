Golfe – Estão apurados os jogadores para o Open XiraGolfe & Pro/Am 2021

Em clima de grande entusiasmo e de temperaturas elevadas, decorreu no passado fim-de-semana a aguardada fase de apuramento para o Pro/AM, prova inserida no Open XiraGolfe 2021, da PGA Portugal.

Pedro Póvoas, do SEG Clibe foi o vencedor do 1.º apuramento

No dia 17 de julho, primeiro dia da competição, no campo de golfe de Santo Estevão, participaram 55 jogadores, na modalidade Stableford com 75% WHS, sendo que a classificação evidencia a competitividade sentida: 4 jogadores na liderança com 35pts NET e com os 22 primeiros separados por apenas 5 pontos.

Fernando Carvalho, presidente do Xira Golfe

Pedro Póvoas, do SEG Clube, foi o grande vencedor do primeiro apuramento (31 pts Gross), seguido de José Cândido de Oliveira, do Clube do Benfica (26 pts Gross) e António Gravelho (melhor Xira – 24 pts), com participação no Pro/AM e nas duas voltas do OPEN com os profissionais.

No dia seguinte, em Ribagolfe Oaks, foi grande a expectativa entre os 45 jogadores participantes para saber quais seriam os restantes jogadores apurados.

Carlos Costa e Silva, do XiraGolfe, venceu de forma indiscutível a segunda prova de apuramento para o PRO-AM, com 3 pancadas acima do par do Campo (33 pts Gross) e 39 pts Net75%WHS, garantindo, não só o seu lugar no Pro/AM, mas também nas duas voltas do OPEN com os profissionais (dias 25 e 26). Seguiram-se Vasco Patrício, do clube de golfe da Aroeira, com 28 pts Gross, e Luis Pedro, do XiraGolfe, com 26 pts Gross.

Carlos Costa Silva, do XiraGolfe, vencedor da 2.ª prova de apuramento

Foram apurados, assim, na totalidade, 58 jogadores para o Pro/AM (24 de Julho), dos quais 6 com entrada directa para o Open XiraGolfe 2021, a decorrer nos próximos dias 25 e 26 de Julho, no campo de golfe de Santo Estevão, prova do calendário da PGA Portugal.

