Rui Madeira é o candidato do PSD à Câmara do Entroncamento

Rui Madeira é o candidato do PSD à Câmara Municipal do Entroncamento, Paula Carloto é a candidata à Assembleia Municipal do Entroncamento, Teresa Martins é a candidata à Assembleia de Freguesia de São João Baptista e David Lage é o candidato à Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

Viva o Entroncamento é o nome da candidatura às autárquicas pelo PSD do Entroncamento. A candidatura tem como mandatária Raquel Marques. “Esta candidatura partirá, em todo o seu programa e plano de ação, do potencial que a cidade do Entroncamento tem. Pela sua centralidade, pela sua gente e pela sua história”, refere a nota do PSD.

O comunicado do PSD salienta que “a candidatura é composta por uma equipa que ama, verdadeiramente, a cidade do Entroncamento. Uma cidade que vive, sonha, cuida e que orgulhosamente representa as raízes da sua origem ligadas aos caminhos de ferro”.

Para esta equipa, “viver, trabalhar, estudar, passear e investir no Entroncamento tem que ser mais fácil, mais aprazível, mais eficiente, mais atrativo”.

“É com este sentimento que esta equipa se candidata, com o objetivo de melhorar a vida no Entroncamento aos mais variados níveis, nomeadamente: Educação, Terceira Idade, Cultura e Património Local, Turismo e Lazer, Urbanismo e Transição Digital, Saúde, Desporto, Qualidade e Estilo de Vida, Economia, Comércio e Empresas, Associativismo e Juventude e noutras áreas fundamentais para o nosso dia-a-dia e vida nesta cidade”, conclui a nota do PSD.

